Kræftramt Lars Høgh kom godt gennem operation

Der er positivt nyt om den tidligere topmålmand Lars Høgh, som er ramt af kræft i bugspytkirtlen.

59-årige Høgh er i gang med et behandlingsforløb og gennemgik fredag en vellykket operation, skriver Brøndby IF og DBU.

- Som tidligere oplyst blev Lars Høgh tilbage i august diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen, og han har i den sidste måneds tid modtaget kemobehandling.

- Det har haft en positiv effekt og så god en virkning på tumoren, at han i går (fredag, red.) kunne gennemgå en operation på Rigshospitalet.

- Vi kan med glæde informere, at operationen gik godt, og at indgrebet var vellykket, skriver Brøndby IF på sin hjemmeside.

Den samme gode meddelelse kommer fra DBU:

- Vi kan med glæde informere at operationen gik godt og at indgrebet var vellykket. Vi ønsker Lars og familien alt det bedste, og en stor tak skal lyde til de dygtige læger på OUH og Rigshospitalet.

Ikke bange for at dø

Inden operationen fortalte Lars Høgh i TV 2-programmet "Go' aften Danmark" blandt andet, at han ikke var bange for at dø, men at han havde modtaget diagnosen med undren:

- Det er noget underligt noget, når man få beskeden, at man har syv procent chance for overlevelse efter fem år.

Samtidig forklarede han, at hans mål med kemobehandlingen var at bringe tumoren ned i størrelse, så han kunne blive opereret.

- Kemo er ikke sjovt. Jeg har haft alle symptomer og de fleste bivirkninger efter kemo. Men jeg ved også, at hvis det er slemt for mig, er det også slemt for den bandit, der er inde i kroppen på mig.

Legenden Høgh

Lars Høgh er tilknyttet Brøndby og fodboldlandsholdet som målmandstræner, og før han kastede sig over trænergerningen, var Lars Høgh selv målmand på topniveau, og han var blandt andet med for Danmark ved VM i 1986, hvor han blev passeret fem gange i 1-5-nederlaget i ottendedelsfinalen mod Spanien.

Fynboen er en legende i OB, som han spillede for i hele sin professionelle karriere. Her oplevede han både at blive danmarksmester og var med til at slå Real Madrid ud af Uefa Cuppen.

