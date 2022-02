Nyborg-politikere vil ikke læse whistleblowers nødråb: Under halvdelen har bedt om at se korrespondance

En af dem, der ikke ønsker se whistleblowerens anklager og udlægning af årsagerne til det dårlige arbejdsklima, er Venstres Jan Reimer Christiansen, der blandt andet sidder på den indflydelsesrige post som formand for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune.



På et byrådsmøde for godt en måned siden sagde Jan Reimer Christiansen:

- Jeg har frabedt mig at få de mails, fordi jeg har ikke behov for at vide mere, fordi vi har en administration, der ligger ned, og vi har nogle, der er udsat. Jeg har ikke behov for at få at vide mere om noget som helst om det her. Der er trukket af på den. Så lad os komme videre, sagde Jan Reimer med henvisning til, at et enigt byråd har besluttet at få foretaget en undersøgelse med ekstern bistand.

TV 2 Fyn har efterfølgende forsøgt at få en kommentar fra Jan Reimer, men han ønsker ikke at udtale sig yderligere. Han siger i stedet, at han henholder sig til den kommende undersøgelse.

Damage-control

Til gengæld har Vibeke Ejlertsen (S), der i øjeblikket er vikar i byrådet, tænkt sig at søge om indsigt i mailkorrespondancen.

- Jeg vil gerne vide helt konkret hvad der er sket, for det ved jeg ikke endnu. Jeg synes jo det er det er problematisk, at man synes, at man kan lave damage-control ved at at smide vicekommunaldirektøren ud under vognen, og så tænker at alting er klaret, men det tænker jeg ikke, det er, siger Vibeke Ejlertsen.

Hun har siden 2017 haft problemerne på dagsordenen og har tidligere henvendt sig med en krænkelsessag til kommunaldirektøren.

- Det her er et udtryk for den tavshedskultur, som jeg også har påpeget gennem rigtig lang tid. Det er et selvstændigt problem, at medarbejderne faktisk ikke tør udtale sig, fordi de er bange for en eller anden form for repressalier, siger Vibeke Ejlertsen.