Kræver hård straf: Unge snød sig til designermøbler for en kvart million

Tre fynboer har gennem længere tid brugt stjålne kreditkortoplysninger til at købe designermøbler og indbo for 250.000 kroner.

Denne uge starter retssagen mod tre mænd fra Odense på 27, 26 og 22 år, der ved hjælp af stjålne udenlandske kreditkortoplysninger har snydt sig til varer for en værdi af 250.000 kroner.

Gennem en længere periode har de tre odenseanere - to af dem er senere flyttet fra Fyn - købt designermøbler som Corona-stole, Charles Eames-stole, et B&O-fjernsyn samt andet indbo og fået varerne leveret til to adresser på Rasmus Raskkollegiet og en adresse i centrum af Odense.

Tyverierne er anmeldt af flere enkeltstående personer og firmaer. Blandt andre møbelkæden Biva har anmeldt mændene efter mistanke om snyd med betalingskort. Da møblerne skulle leveres, havde møbelkæden allieret sig med politiet, der kørte med til adressen.

Efterfølgende har politiet kunne parre de mange anmeldelser, og anklager ved Fyns Politi Daniel Dokkedahl kører nu sagen samlet i Retten i Odense.

Politiet har blandt andet ransaget to adresser på Rasmus Raskkollegiet i Odense. Her boede to af de tre mænd. Foto: Google Maps

- Det er en sag, hvor de tiltalte udviser en form for systematisk udnyttelse til at dække et ekstravagant, privat forbrug. De har på nem vis ville tilkøbe sig en livsstil, der kan forekomme overdådig. Man er gået efter kvalitet for andres penge, siger Daniel Dokkedahl til TV 2/Fyn.

Længere fængselsstraffe

Sagen omfatter i alt 40 svindelsager. Mændene er tiltalt for tre forhold mod Biva, en lang række køb ved auktionshuset lauritz.com og andre mindre steder samt for at sætte penge ind på en spilleside.

Under en ransagning i mændenes hjem fandt politiet de kreditkortoplysninger, der var anvendt til købene.

- Man har haft et antal A4-ark med udenlandske betalingsoplysninger. Hvert ark har haft oplysninger om cirka 50 kort. På den måde har man kunne benytte et nyt kort hver gang, fortæller Daniel Dokkedahl.

Anklageren vil derfor forsøge at overbevise dommeren om at give de tre mænd en længere fængselsstaf.

- Det er ikke stakler, der har gjort det for at få smør på brødet.

- Jeg mener, det er tale om organiseret forbrydelse med betydelige værdier. Hele sagen har et omgang på omkring en kvart million. Det er yderst skærpende. Derfor vil min strafpåstand være længere fængsel, fortæller Daniel Dokkedahl.

Præcis hvor længe, Daniel Dokkedahl ønsker mændene fængslet, vil han ikke oplyse, før de tiltalte selv hører det i retten.

Der forventes at falde dom på fredag.