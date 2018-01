Kraftig blæst og ulykker giver udfordringer for morgentrafikken

Vejdirektoratet fraråder mandag morgen vindfølsomme køretøjer at bevæge sig over Svendborgsundbroen. Samtidig giver en ulykke på motorvejen kø på Vestfyn.

Den kraftige blæst fortsætter mandag morgen med at skabe trafikale udfordringer for de fynske bilister.

Tidligt mandag morgen er Vejdirektoratet ude med en advarsel, hvor de på grund af blæsevejret fraråder vindfølsomme køretøjer på rute ni, der henover Svendborgsundbroen.

- Kraftig vind på rute 9 Svendborgsundbroen. Vindfølsomme køretøjer frarådes at passere broen. Vinden forventes at aftage i løbet af tirsdag eftermiddag, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Vejdirektoratet advarer samtidig om kraftig vind over Langelandsbroen. Her er vinden dog endnu ikke så kraftig, at de fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer.

Ulykke på motorvejen

Samtidig har en ulykke ved afkørsel 56 Ejby på Fynske Motorvej skabt udfordringer for morgentrafikken på tværs af Fyn.

Uheldet er sket i retning mod Odense i venstre spor. Ifølge Vejdirektoratet nåede vejhjælpen frem til ulykkesstedet omkring klokken 07.20. De anbefaler samtidig at sætte farten ned omkring afkørsel 56.

Fyns Politi fortæller, at der kun er sket materiel skade ved ulykken, og at de involverede parter ikke har brug for politiets assistance.

Ifølge Vejdirektoratet forventes oprydningen efter uheldet afsluttet omkring klokken 08.30.

Også ved Storebæltsbroen er der sket et uheld mandag morgen. Uheldet er sket på Sjællandssiden på motorvejen kort før broen, hvor en lastbil er havareret.

Lastbilen holder i den højre vognbane, og Vejdirektoratet opfordrer til at køre forsigtigt, når man nærmer sig såvel broen som ulykkesstedet.

Også her forventer Vejdirektoratet, at oprydningen vil være afsluttet omkring klokken 08.30.