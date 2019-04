Massiv røgudvikling: Kraftig brand i det sydlige Odense

Der er opstået en større brand i en virksomhed på Egelundsvej i det sydlige Odense.

Ifølge Fyns Politi er der ikke akut fare for mennesker i forbindelse med branden eller den kraftige røg, der er som følge af branden.

Hvis folk bare tænker sig om og holder sig ude af røgen, så er der ingen fare på færde Thomas Bentsen, vagtchef ved Fyns Politi

- Det er en virksomhed, der brænder. Det startede i en træterrasse, og branden har nu bredt sig til tagkonstruktionen. Årsagen kender jeg ikke, siger vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen.

Ifølge vagtchefen er det formentlig tagpap, der ligger på taget af bygningen, og derfor ryger det ganske meget fra branden.

Han opfordrer derfor beboere i området til at søge indendøre og lukke vinduerne.

Brand i større ejendom på Egelundsvej i Odense S. Der er en del røgudvikling som følge af branden. Vinden blæser fra syd mod nord. Borger i området nord for branden bedes holde sig ude af røgfanen, lukke døre og vinduer samt slukke for evt. ventilation. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) April 2, 2019

- Der er en del røg derude, og hvis folk føler sig generet af røgen, så skal de selvfølgelig gå ind og lukke døre og vinduer, siger Thomas Bentsen.

Han understreger, at der ikke umiddelbart er livsfare forbundet med røgen, selv om den er kraftig.

- Hvis folk bare tænker sig om og holder sig ude af røgen, så er der ingen fare på færde, siger vagtchefen.

Ingen advarsel

Fyns Politi kommer ikke til at udsende et decideret varsel om fare i forbindelse med branden.

- Det gør vi kun, når der er akut livsfare for et større antal mennesker inden for et geografisk begrænset område.

- Men derfor skal folk selvfølgelig selv tænke sig om, siger Thomas Bentsen.

Politiet har ikke modtaget meldinger om, at der skulle være personer i fare i forbindelse med branden. Både politi og Beredskab Fyn er til stede ved bekæmpelsen af branden.