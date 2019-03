Flammer op gennem taget: Kraftig brand i stråtækt hus

Beredskab Fyn og Fyns Politi arbejder tirsdag formiddag på højtryk for at få bugt med en brand i et stråtækt hus på Gl. Byvej i Årslev.

- Vi er stadig i gang dernede og har afspærret en del af vejen, fortæller Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Vagtchefen fortæller, at huset er overtændt og at flammerne står op gennem det stråtækte tag.

Ifølge vagtchefens oplysninger bor der ikke nogen i huset, der er ejet af en virksomhed.

- Vi er på stedet dernede, og så skal det selvfølgelig undersøges, når branden enten er slukket, eller når huset er brændt ned. Vi er stadig i gang med at bekæmpe ilden, siger vagtchefen.

Politiet har ikke konkret mistanke om, at der skulle være mennesker i huset.

(Opdateres..)

Foto: Louise Koustrup