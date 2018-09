Motorvej spærret fredag morgen: Kraftig regn kommer væltende ind over Fyn

Efter en tør og lun sensommeruge byder fredag ikke bare weekenden velkommen men også et kraftigt regnvejr, der måske kan udvikle sig til at være et skybrud.

Hele ugen har fynboerne kunne nyde en typisk dansk sensommer, hvor vejret har været lunt og tørt. Men fredag er det slut. Alt tyder nemlig på, at der er store mængder regn på vej til Fyn, som muligvis endda kommer som skybrud. Det har fået både Dansk Meteorologiske Institut, DMI, og TV 2 Vejret til at advarer mod farligt vejr. Læs også Sidste dag med royal på Sydfyn: Kun få chancher for at fange dronningen KRAFTIG REGN OG SKYBRUD Kraftig regn er når der falder mere end 24 mm regn over en periode på maksimalt seks timer

Skybrud er når der falder mere end 15 mm regn over en periode på maksimalt 30 minutter

Kraftig regn og i særdeleshed skybrud kan give anledning til oversvømmede kældre, viadukter og andre lavtliggende områder samt risiko for akvaplaning. Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger.



Kilde: TV 2 Vejret Kraftig regn og især skybrud er ofte forårsaget af tordenbyger.Kilde: TV 2 Vejret Uvejret startede allerede torsdag eftermiddag med at komme ind over den østlige del af Nordsøen. I løbet af natten til fredag har uvejret bevæget sig ind over Jylland, som har fået en del regn og torden. Fredag morgen kommer den helt store regnskylle så til Fyn, hvor regnmængderne virkelig tager til. Faktisk kan fynboerne få helt op til 25 milimeter regn i løbet af fredagen, skriver TV 2 Vejret. Temperaturerne i det fynske vil ligge på 15 til 19 graders varme. Læs også Hjælp til frivillige: Robotter kridter banen op Samlede nedbørsmængder frem til fredag aften klokken 23 Foto: TV 2 VEJRET Faren ved kraftig regn De store regnmængder i det fynske og jyske har fået DMI til at advare mod de fare, der kan være forbundet med kraftig regn og skybrud. Der kan blandt andet være fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter og nedsat sigtbarhed, hvis man skal ud og køre i det voldsomme vejr. Der varsles om kraftig regn og skybrud i den nord- og vestlige del af landet fra i nat. Følg med hos @dmi.dk, og se mere om, hvad du selv kan gøre 👉https://t.co/xyFhgX90as pic.twitter.com/0eWXfvL4dB — Beredskabsstyrelsen (@BRSdk) September 6, 2018 Der er faktisk allerede fra morgenstunden fredag sket et uheld på E20 Fynske Motorvej, skriver vejdirektoratet på twitter. Uheldet var sket lige før Ny Lillebæltsbro i vestgående retning. Det gjorde at motorvejen var spærret i meget kort tid. På E20 Fynske motorvej før Ny Lillebæltsbroen vestgående spærres der kortvarigt i forbindelse med oprydningen af vejen efter et uheld. Der meldes om glatte veje og risiko på akvaplaning pga. regn. Kør forsigtigt. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) September 7, 2018 Det kraftige regnvejr bliver ikke længe over Fyn. Allerede fredag eftermiddag kan fynboerne igen regne med tørvejr, da de våde skyer på det tidspunkt har bevæget sig videre til Sjælland. Lørdag vil igen blive en mere tør sensommerdag med enkelte byger midt på dagen. Temperaturerne vil komme til at ligge på omkring 15 til 18 grader.