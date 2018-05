Kraftige tordenbyger bliver ved lidt endnu

Natten til tirsdag har været våd og buldrende i det fynske. Men nogle steder på Fyn bliver den kraftige regn og torden ved helt indtil middag.

Så kom vandet for alvor til Fyn efter mange dage uden en eneste dråbe. Enkelte stedet i det fynske bliver regnen ved lidt op af tirsdagen.

Natten til tirsdag udsendte Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) en varsel om, at der ville falde kraftig regn i store dele af landet. Her lød meldingen, at det primært ville være Middelfart, Assens, Odense og Nordfyn, der ville blive ramt af både regn og torden og risiko for skybrud enkelte steder.

For mange fynboer er det helt okay, når regnen kommer om natten. Så får græsplænen og blomsterne lidt vand, mens man selv sover.

Men nu udvider DMI advarslen til at gælde frem til middag tirsdag, hvis du befinder dig på den vestlige del af Fyn.

- Langs en næsten stationær frontzone bevæger sig kontinuerligt kraftige regn- og tordenbyger sydfra, oplyser vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg.

- Der kan forekomme lokale skybrudt og stedvis vil der komme store nedbørsmængder.

Ifølge DMI kan der fra morgenstunden tirsdag og frem til middag komme yderligere 20 til 35 millimeter nedbør i området omkring Middelfart.

Kraftig regn medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og nedsat sigtbarhed. Mens kraftig torden medfører fare for lynbrande og risiko for nedbrud af elektriske systemer.

Lynnedslag på Vestfyn

Nattens og nogle steder tirsdagens torden og lyn er dannet i den varme og ustabile luft over landet.

Siden midnat har DMI's lynpejlesystem registreret 1.536 lynnedslag i og omkring Danmark. Sådan skriver TV 2 Vejret.

De fleste lyn er slået ned i Himmerland, Østjylland, Vestfyn og omkring Lillebælt og Als, men bragene har kunnet høres flere steder.

Tordenbygerne som de lå over Danmark natten til tirsdag den 29. maj 2018 klokken 04. Foto: TV 2 VEJRET

Efter regn kommer varme

Fra omkring middag vil det klare op på Vestfyn, som efterhånden vil komme til at få ligeså tørt og varmt vejr, som resten af Fyn.

Frontzonen med bygerne vil nemlig langsomt bevæge sig i nordvestlig retning og nedbørsintensiteten vil efterhånden aftage i Middelfart.

Temperaturerne i det fynske og i Middelfart efter middag vil være mellem 22 og 25 grader, og vinden bliver let til jævn.

De næste dage vil igen være fri for vand fra himlen, og først lørdag kommer fynboerne igen til at få noget regn.

Se vejrudsigten her under: