På med vinterjakken: Kraftig vind kan føles isnende kold

Bevæger man sig udendørs fredag, kan man forberede sig på at blive mødt af kraftig vind og en grå og skyet himmel. Tidligt på morgenen er middelvind af kulingstyrke målt i det sydfynske øhav, og lokalt på Fyn kan vindstødene nå en styrke af stormende kuling.

- Langt det meste af dagen foregår med skyer på himlen og et gråt indtryk, siger TV 2 Vejrets Sebastian Pelt.

Der er en lille chance for et par enkelte solstrejf hist og her, og regn behøver man ikke være bekymret for.

- Det betyder, at man altså ikke i første omgang behøver at pakke regnfrakken. Derimod vil jeg opfordre til at tage den tykke vindjakke på, for det bliver rigtig blæsende, siger Sebastian Pelt.

Den kraftige vind og de lave temperaturer vil nemlig få det til at føles væsentligt koldere, end det er.

- Eftersom temperaturen kun når op på de her seks, syv, otte grader, vil kombinationen med den her kraftige vind få det til at føles som lige over frysepuntet, forklarer Sebastian Pelt.

