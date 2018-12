Kraftig vind påvirker trafikken på Storebælt

På Storebæltsbroen frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Det oplyser Vejdirektoratet.

Den kraftige blæst forventes at aftage igen i løbet af tirsdag formiddag. Derfor forventer Vejdirektoratet, at vindfølsomme køretøjer igen sikkert kan passere broen allerede fra ved nitiden.

Det blæser kraftigt på Storebæltsbroen, og der frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer frem til tirsdag morgen, hvor vinden vil begynde at aftage #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) December 10, 2018

Selv om vejret driller trafikken tirsdag morgen på Storebælt, er der ikke udsigt til kraftig vind resten af dagen. Vinden vil være let til frisk fra nord og nordøst, oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Regn og slud kan drille trafikken

Der er dog risiko for, at enkelte regn- og sludbyger kan genere trafikken i løbet af dagen, der ellers byder på lidt eller nogen sol. Temperaturer vil ligge på mellem tre og fem grader.

Tirsdag aften bliver til gengæld tør og med klart vejr. Vinden lægger sig endnu mere og bliver svag til jævn fra nordøst.

Tidligere prognoser har vist, at fynboerne skal indstille sig på nattefrost i denne uge, men det ser ud til, at nattemperatureren holder sig på et par graders varme.

Ifølge Vejdirektoratet er der normal trafik tirsdag morgen på de andre fynske broer.