Kraftig vind påvirker trafikken på Storebæltsbroen

Det blæser kraftigt nogle steder onsdag morgen. Sund & Bælt, der står for driften af Storebæltsbroen, fråråder kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af den kraftige blæst.

Lette køretøjer er eksempelvis tomme varebiler, tomme lastbiler eller lastbiler med let fragt. Det kan også være små personbiler, campingvogne eller biler med trailere.

Ifølge Vejdirektoratet gælder varslet i begge retninger på broen - både på lavbroen og højbroen.

Varslet forventes ophævet ved middagstid onsdag.

Opdatering Sund & Bælt oplyser, at varslet først bliver ophævet ved 14-tiden på grund af den fortsat kraftige blæst.

Tirsdag var kørslen på broen påvirket af tæt tåge og sigtbarhed ned til 100 meter. Det er dog ikke tilfældet onsdag efter en nat, hvor vejret er klaret op.

Sådan bliver vejret på Fyn og Storebælt

Til gengæld kan fynboerne se frem til skyet onsdag, hvor der i løbet af eftermiddagen kommer regn vestfra. Der kommer også regn onsdag aften.

Temperaturerne vil i løbet af dagen og aftenen ligge på mellem to og fire grader. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut, DMI.

Vinden inde på land bliver let til frisk fra sydøst. På Storebæltsbroen og kysterne på Fyn bliver der tale om stedvis hård vind. Det er derfor muligt, at vindfølsomme køretøjer igen vil blive rådet til at lade være med at passere broen senere på dagen også.

