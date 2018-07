Kravlede ind til løverne i zoo to gange - nu er manden fundet

Fyns Politi har fundet den 33-årige mand, der i søndags kravlede op i hegnet ind til løverne i Odense Zoo.

En mand med bar overkrop sprang kort efter middag søndag op i hegnet ind til løverne i Odense Zoo.

Fyns Politi har nu fundet frem til manden, der har erkendt, at det var ham, der kravlede op i hegnet. Derudover har manden fortalt, at han har gjort det yderligere én gang.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet forklarer, at de har fået god hjælp fra offentligheden til at finde frem til gerningsmanden.

Manden har ifølge politiet erkendt at være kravlet ind til løverne yderligere en gang, i det han indrømmer, at han foretog sig noget tilsvarende natten til fredag den 29. juni.

Manden, der er fra København men har relationer til Odense, kravlede søndag omkring klokken 13.30 over hegnet og ind til løveområdet, så det eneste, der adskilte ham fra dyrene, var et hegn. Men det holdt ikke manden tilbage.

Også det hegn klatrede han op i, og så begyndte han at smide pølser ned til rovdyrene.

Intet motiv

Kort tid efter kravler manden ned for øjnene af de mange chokerede tilskuere og løber væk igen ad samme vej, som han var ankommet fra.

Ifølge politiet har afhøringerne af manden ikke givet dem et klart billede af motivet for de to tilfælde.

Episoderne har fået Odense Zoo til at skrue op for sikkerheden omkring løverne. Men hvad de helt præcis vil gøre, ønsker de ikke at oplyse til TV 2/Fyn.

- For at undgå, at folk får gode idéer, vil vi ikke sige, hvordan vi skærper sikkerheden, siger Ninna Collatz Christensen.

Løvehegnet er i forvejen godkendt af både politi og fagfolk.

Husfredskrænkelse

Manden er nu sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 264, husfredskrænkelse, for begge de to episoder.

Paragraffen tages i brug, når man skaffer sig adgang til et fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted.

Der foreligger ifølge Ritzau ikke den store retspraksis for personer, der kravler op på løvehegn og kaster med pølser. Men strafferammen er op til seks måneders fængsel for overtrædelse af paragraf 264.

De fleste idømmes dog som regel en bødestraf.

