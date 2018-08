Krig om Totalbanken skærpet: Fynsk rigmand sidder med stærke kort

Den fynske rigmand og tidligere ejendomsspekulant Heine Delbing har efter fem år fået ret til at bruge sine stemmer i Totalbanken. Således kan han tvinge den fynske bank til at blive solgt eller fusioneret.

Striden står mellem bankens bestyrelse på den ene side og Heine Delbing og den erfarne tidligere aktieanalytiker Michael West Hybholt på den anden side.

De strides om bankens fremtid. De to pengestærke aktionærer mener ikke banken er stor og stærk nok til at fortsætte og derfor burde sælges, mens bankens bestyrelse, med formand Poul Fischer i spidsen, er klar til senere på måneden, at få godkendt en kapitaludvidelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Stemmeret tilbage efter fem år

Men nu har Heine Delbin - der ifølge Finanswatch ejer mellem 15 og 20 procent af Totalbanken - fået sin stemmeret tilbage.

Han han fik frakendt stemmeretten af Finanstilsynet i 2013, fordi han efter store tab i sit daværende ejendomsselskab HD Ejendomme havde et nødlidende engagement i banken, skriver Finanswatch.

Salg eller fusion?

Heine Delbings mange stemmer kan sammen med Michael West Hybholts stemmer blive afgørende for, om bankens bestyrelse får succes med planerne om en kapitaludvidelse via en såkaldt fortegningsemission, og dermed i stedet skal arbejde for enten et salg eller en fusion.

Håber betyrelsen besinder sig

I en meddelelse til Finanswatch skriver Heine Delbing og Michael West Hybholt, at det med Heine Deblings stemmer "gør det noget nemmere at blokere for en fortegningsemission".

De skriver videre: "Samtidig øger det sandsynligheden for, at vi kan pålægge bestyrelsen at afsøge mulighederne for deltagelse i branchekonsolidering (salg eller fusion, red.). Vi håber nu på, at bestyrelsen besinder sig og trækker deres forslag om en kapitaludvidelse tilbage. Vi synes, det vil skikke sig, om bestyrelsen ville deltage i en konstruktiv dialog omkring, hvordan Totalbanken bedst fremtidssikres til fordel for bankens kunder og aktionærer".

Det er ikke lykkedes Finanswatch at få en kommentar fra Totalbankens ledelse.

