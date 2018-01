Krigen mod rotter optrappes

Det vrimler med rotter. Nu skal nye og mere lempelige regler gøre bekæmpelsen af rotter mere effektiv.

Over hele landet melder de lokale rottefængere om voldsom stigning i antallet af anmeldelser.

De senere års varme vintre får rotterne til at brede sig. Når vintrene er så varme som nu, kan rotterne formere sig hele året rundt.

Men et sæt nye og mere lempelige regler for rottebekæmpelse, skal nu gøre det lettere af få has på skadedyrene.

De nye regler kommer efter en sag fra Ærø som Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen har rejst over for ministeren.

På Ærø er digerne gennehullede af rotter, men efter de gamle regler måtte rotter ikke bekæmpes med gift, hvis det foregik i det åbne land.

Nye regler i det åbne land

I det åbne land og parker i byerne har det hidtil ikke været tilladt at bruge gift mod rotter.

Disse krav er nu lempet, så der uden dispensation kan anvendes gift, også selv om det er længere end 10 meter fra bygninger.

- Med dette tiltag giver vi mulighed for en hurtig og effektiv indsats mod rotter, inden de for alvor bliver et problem. Før var det kun muligt at forsvare sig mod rotterne, men nu bliver det muligt også at gå til angreb og få standset rotteplagen én gang for alle, siger Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen.

Reglerne betyder også bedre forebyggelse og mulighed for at bruge gas mod rotter.

