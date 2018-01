Krigsturisten tager kampen op mod kinesisk kærlighed

De deler mere end fornavnet, forfatterne Jesper Bugge Kold og Jesper Wung-Sung. For eksempel er de begge klogere på papiret end i virkeligheden.

Hvis forfatter Jesper Wung-Sung tager en tur på sit lokale bibliotek i Svendborg, kan han meget vel støde ind i sin kollega Jesper Bugge Kold. Sidstnævnte er nemlig bibliotekar, når han ikke selv skriver bøger.

Hvis de to er kamplystne, kan de begynde at sammenligne, hvem der har flest eksemplarer af deres bøger på hylderne - og om, hvem der har flest udlån.

Det bliver dog svært for Bugge Kold at konkurrere på lige vilkår med den gennem mange år anerkendte og prisbelønnede Wung-Sung, da sidstnævnte har udgivet knap 30 bøger siden 1998 og er en af de mest brugte forfattere i overbygningen i folkeskolen.

Spritny roman

Bugge Kold har tilsyneladende planer om at tage kampen op. Han udgav sin tredje roman, Krigsturisten, i onsdags. Der er noget at leve op til, for hans to første romaner - Vintermænd og Land i datid - blev skamrost af anmelderne, solgt til Amazon.com og oversat til engelsk og tysk. De første anmeldelser er løbet ind på Krigsturisten, og de er overvejende meget positive.

Alle de store dagblade har anmeldt bogen, og det sætter forfatteren naturligvis pris på. Selvom det er noget sært noget med de anmeldelser.

- Selvfølgelig er det rart at få gode anmeldelser, men det er en mærkelig følelse, for det er først, når jeg kommer ud og møder læserne, at jeg for alvor føler, at jeg har givet bogen til andre, fortæller Jesper Bugge Kold.

Masser af succes

Jesper Wung-Sung udgav tidligere på året romanen En anden gren. Den beskriver den utrolige kærlighedshistorie mellem hans oldeforældre. Hans oldefar, kineseren San Wung Sung blev udstillet i Tivoli i 1902, hvor den unge Ingeborg faldt for ham. Det blev indledningen på et fælles liv for de to unge mennesker, et liv med voldsomme mængder af udstødelse, fordomme og fattigdom, men også et liv i stor varme og kærlighed.

Bogen har ulmet i Jesper Wung-Sung hele hans liv, men først nu blev han klar til at skrive den - og det føles godt.

-Jeg føler mig faktisk fri. Jeg har skrevet den eneste bog, som jeg skulle skrive, så derfor føler jeg mig nu fri til at gøre, hvad jeg vil resten af mit liv som forfatter, fortæller Jesper Wung-Sung.

Superkloge på papiret

Jesper Wung-Sung indrømmer gerne, at han ofte bliver forundret over, hvor indsigtsfuld han kan være som forfatter, samtidig med at han er noget mere ordinær i det virkelig liv.

-Det mest forunderlige ved at se på det, som jeg har skrevet er, hvor meget klogere jeg er som forfatter end som privatperson, siger Jesper Wung-Sung.

Det er en betragtning, som Jesper Bugge Kold i den grad deler.

-Som forfatter reflekterer man hele tiden, men som privatperson kan jeg være enormt ureflekteret uden at tænke på konsekvenserne, siger Jesper Bugge Kold.

