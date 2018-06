Krigsveteran på 96 år: For sent at hædre - de er alle døde

Monument for krigssejlere, der sejlede for de allierede styrker under Anden Verdenskrig, indvies på havnen i Nyborg.

Evald Brinck er, så vidt vides, den sidste. Den eneste nulevende fynske sømand der 6. juni 1944 lå ud for kysten i Normandiet, og hjalp engelske tropper og deres udstyr i land.

- Folk kalder os helte. Synes det var utroligt, hvad vi gjorde. Vi var fandeme ikke helte. D-dag var nok hård for de soldater, der skulle i land, men ikke for os andre. Det var meget værre at sejle konvoj i Nordatlanten, og hver eneste aften, når du lagde dig ikke køjen, så tænkte du på, om du blev torpederet af en tysk ubåd. Det var langt værre, siger Evald Brinck, 96-årige sydfynbo fra Troense, og slår sig hårdt på låret som for at understrege sine ord.

Han holder tale på havnen i Nyborg, når den seks meter høje skulptur "Forsavn", af den fynske kunstner Lars Abrahamsen, afsløres. For skulpturen er et mindsmærke over de 35 søfolk fra Nyborg, der mistede livet i allieret tjeneste fra 1940-1945.

De var, ligesom Evald Brinck, unge mænd, der valgte at gå i krig. Mens de - og alle de andre 6.000 søfolk - er borte, er Evald Brinck som den sidste tilbage.

Evald Brinck har modtaget flere danske og udenlandske medaljer for sin indsats under Anden Verdenskrig. Foto: Preben Dahl

- Mindesmærket kommer for sent. Alle er døde, siger den 96-årige, der trods et bentøj der ikke altid lystrer som i ungdommen, gerne stiller op i Nyborg.

- Borgmesteren ringede. Han fortalte, at hans sekretær gerne vil føre mig rundt. Det blev jeg glad for at høre, slår han fast.

Nyborg er stolt af historien

- I Nyborg er vi stolte af vores historie, og her spiller havnen en stor og vigtig rolle. Derfor er vi også glade for, at vi nu dagligt kan se på en markering, der viser os, at vi også er en del af en maritim historie, som spillede en vigtig rolle under Anden Verdenskrig, forklarer Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs, Venstre.

Også den lokale marineforening er glad for, at projektet med mindesmærket er lykkedes.

- Ønsket om et mindesmærke for krigssejlerne har stået på i omkring 30 år her i Nyborg, fortæller formand for Nyborg Marineforening, Kurt Verner, der selv er tidligere sømand og som sådan har sejlet med mange af de overlevende krigssejlere.

