Kriminel revisor tiltalt i ny Munkebo-sag

Københavnsk revisor fik halvandet års fængsel for moms- og skattesvig for to måneder siden. Nu er han indblandet i en ny sag fra Munkebo.

For blot to måneder siden fik en 53-årig københavnsk revisor halvandet års fængsel af Østre Landsret for at have hjulpet et vagtfirma i Munkebo til at snyde i skat og moms.

Indehaveren fik to års fængsel. Dertil kom bøder på henholdsvis to en halv og to millioner kroner.

Nu er den gal igen for den selvsamme revisor, og igen er det et Munkebo-firma, der har nydt godt af revisionsrådene, som ifølge anklageskriftet har kostet statskassen 3,8 millioner kroner.

Fremfor at oplyse det rigtige momsbeløb på 3.791.670 kroner i regnskabsårene 2014 og 2015, oplyste direktør og revisor et beløb på 16.607 kroner.

I retten i denne uge

Sagen verserer i disse dage ved byretten i Odense, hvor en 39-årig fynbo og revisoren er tiltalt efter straffe- og momsloven.

Ud over at skulle betale pengene tilbage til statskassen, skal de to også betale en bøde på samme beløb, lyder kravet fra anklager Kirsten Flummer.

Hun ønsker også, at retten fradømmer de to muligheden for at lede en virksomhed, ligesom den 53-årige revisor ikke bør kunne være revisor, lyder tiltale-kravet.

Selskabet, der er under konkurs, har tilsyneladende beskæftiget sig med personaleudlejning.

Der falder dom i sagen sidst på ugen.

