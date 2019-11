Flyttehjælp på 15.000 kroner: Kriminelle bedt om at flytte - kun én har meldt sig

Tidligere på måneden fik kriminelle beboere i boligområderne Påskeløkken, Riisingparken, Smedeløkken og Solbakken i det østlige Odense et tilbud om flyttehjælp på 15.000 kroner, hvis de flytter væk fra områderne.

Indtil videre er der kun én af de relevante beboere med domme fra 2019, der har taget imod tilbuddet. Det oplyser Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune til TV 2/Fyn.

Det ærgrer René Boye, der er formand for Odense Boligselskab, som er ét af tre boligselskaber i området, at der ikke er flere, som har taget imod tilbuddet.

- Det tager tid, når vi arbejder med sådan en indsats. Det skal modnes. Nu begynder kommunikation og opslag at virke, så jeg er fortrøstningsfuld ved, at der kommer flere, siger René Boye til TV 2/Fyn.

Kommunen har taget det drastiske tiltag og tilbyder at give en gratis flytning samt 15.000 kroner for at få færre kriminelle i området, fordi beboersammensætningen i løbet af den næste måneds tid skal ændres, så der bor færre kriminelle i de almene boliger i området.

00:54 Det er skidt at rive gode, fornuftige boliger ned. Boligerne fejler absolut ingenting, siger René Boye, som fredag vil forsøge at overbevise ministeren om, at området er trygt og sikkert at bo i. Video: Alex Syrik Luk video

Rådmand: 60 procent risikerer at blive revet ned

Brian Dybro (SF), der er rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, fortæller, at hvis ikke der findes en løsning på problemet inden nytår, risikerer kommunen at rive 60 procent af byggeriet ned, og Solbakken, der har været på ghettolisten siden 2017, kan få status som hård ghetto.

Boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab vil betale for flytningen og dertil give 14 dages husleje i en ny almen bolig til de kriminelle, der skal flytte.

Desuden vil de friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud i en ny bolig i et andet område.

Lignende tiltag fra Aarhus viser, at støtte til flytning hjælper med at få nedbragt risikoen for at ende på regeringens ghettoliste.

Hvad hvis der ikke kommer flere?

- Så er det rigtig skidt. Så havner vi på den hårde ghettoliste, og det kender vi allesammen konsekvensen af, og det bryder jeg mig ikke om, siger René Boye.

- Det er skidt at rive gode, fornuftige boliger ned. Boligerne fejler absolut ingenting. De er i bedre stand, end dengang de blev opført. Det er drønærgerligt at rive gode, billige boliger ned, fortæller han.

Fredag kommer boligminister Kaare Dybvad Bek (S) og borgmester Peter Rahbæk-Juel (S) på besøg. René Boye vil forsøge at påvirke ministeren og sige, at boligområdet er et godt og trygt sted at bo.