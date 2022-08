Ét point i fem kamp - men ingen krisesnak i OB

Det går ikke helt efter planen i den fynske fodboldstolthed OB.

Søndag tabte fynboerne for fjerde gang i fem kampe, da de måtte rejse hjem fra Brøndby med et 0-2 nederlag. Dermed står der stadig kun ét point på kontoen, og OB kan fra sidstepladsen i Superligaen se op på alle de andre hold.

Den dårlige sæsonstart øger presset på cheftræner Andreas Alm, der har til opgave at indfri OBs ambitiøse strategi, der blandt andet siger, at OB skal være en fast del af mesterskabsspillet og spille europæisk fodbold i løbet af fem år.

Men med blot fire sejre i nu 27 grundspilskampe - og altså et enkelt point efter fem kampe i år - er OB ganske langt fra den målsætning og indfrielse af strategien.

Derfor bør de også glemme alt om strategiske målsætninger lige nu, mener Leif Rasmussen, sportsredaktør på Fyens Stiftstidende.



- Den strategi skal lige nu ligge i en af de nederste skuffer på kontorerne, for den har ikke noget med den her virkelighed at gøre lige nu. Nu skal de se at få reddet stumperne, siger Leif Rasmussen.

Han drager direkte paralleller til sæsonen i 1998, hvor OB også startede rigtig skidt ud og faktisk endte med at rykke ud af den bedste række.

- Man havde den der følelse af, at "det skal nok komme på et tidspunkt", og det er nøjagtig den situation, OB er i nu. Man prøver at lægge låg på, at der er udfordringer, siger Leif Rasmussen.

Munter cheftræner foreslog leg

Netop det indtryk kunne man godt få, da pressen efter dagens OB-træning mødte spillerne og cheftræner Andreas Alm. Havde man forventet en sammenbidt og mut OB-træner, måtte man tro om.



Svenskeren udstrålede i hvert fald alt det modsatte.



Både TV 2 Fyn og TV 2 Sport havde stillet op til tv-interview, da Andreas Alm muntert kom ud efter træningen. Fuld af overskud beder han med et grin de to reportere om at slå sten-saks-papir om, hvem der skulle have det første interview.

Anderledes fokuseret og seriøs var Andreas Alm, da interviewet først kom i gang. Han står efter mandagens træning med en følelse af vendepunkt efter nederlaget på Brøndby Stadion søndag.

- Vi havde Mihajlo (Ivančević, red.) tilbage på banen, vi havde (Emmanuel) Sabbi, Frø (Mads Frøkjær-Jensen) med godt tempo. Det føles klart bedre efter kampen i går. Vi er på vej til et bedre sted, siger Andreas Alm.

Han er ikke meget for at gå ind i snakken om, hvorvidt han står over for en fyreseddel i OB.

- Det er altid svært gætte, hvad andre tænker, og jeg har valgt, at det ikke er et tema for mig. Det giver mig ikke god energi, at folk spørger, om jeg er presset, om jeg er bange.

Er du den rette mand til at stå i spidsen for Odense Boldklub?

- Det skal jeg ikke vurdere. Jeg er samme sted, som jeg var den første dag. Som jeg var på dag 100 og i går og i dag. Det er ikke et tema for mig at tænke på, siger Andreas Alm.

Stort budget = få point

OB's 2026-strategi siger, at klubben fra 2021 til 2026 skal være en fast del af mesterskabsspillet og spille europæisk fodbold i løbet af fem år.



Det kan ikke lade sig gøre, da de ikke nåede slutspillet sidste år, men for cheftræner er top-6-målsætningen et overordnet mål, som klubben skal stræbe efter hvert år.

- Og går det ikke i én sæson, så må man prøve at analysere på det og finde ud af, hvorfor man ikke nåede det, siger OB-træneren.

Tipsbladet lavede op til sidste sæson en rangering af superligaklubbernes budgetter. Hvis man sammenligner superligaklubbernes budgetter med deres nuværende placering i ligaen, tegner der sig et noget skævt billede af rækken. Men det in mente, at der selvfølgelig kun er spillet fem runder af superligasæsonen 2022/23.

De fem klubber (minus Lyngby, som det ikke har været muligt at finde tal for) med de mindste budgetter udgør top-5, mens klubberne med de største budgetter alle ligger i nederste halvdel.

OB har ligaens femtestørste budget, men ligger placeret helt i bunden af rækken.

- OB har ikke været så dygtige til at forvalte det budget, de har. Det er jo der, hunden ligger begravet, og det er da et problem, siger Leif Rasmussen fra Fyens Stiftstidende.

I den anden ende af ligaen ligger FC Nordsjælland, som tilsvarende har det syvendehøjeste budget.