Krisemøde i fiskeriforening: - Det ser meget sort ud

Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening, kan mærke på folk, at det påvirker dem, at reglerne står til at blive ændret.

- Det med at folk ikke ved, om de er købt eller solgt, det påvirker folk psykisk. Det kan jeg jo mærke, når jeg går og snakker med dem, siger formanden for Bælternes Fiskeriforening.

Det kan betyde en nedlukning

Regelændringer påvirker branchen så meget, at det kan betyde, at mange fiskere må dreje nøglen om. Det var meldingen efter krisemødet i Middelfat.

Ifølge Allan Buch kan fiskerne nemlig ikke længere tjene penge.

- Det betyder jo, at det ikke vil være rentabelt længere at drive vores fiskeri. Det er jo meget afhængigt af, hvornår vi kan fiske.