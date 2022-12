Direktør om fyringer og konkursrekord: - Vi har aldrig oplevet noget lignende

Her på Fyn var der 27 konkurser i november mod blot fem i samme måned året før.

Det er også netop derfor, at fyringerne hos Carl Hansen & Søn i Gelsted ifølge møbel-direktøren selv er udtryk for rettidig omhu.

- Det, der har været vanskeligt for os, er, at vi ikke kan se slutningen på det her. Hvis vi bare kunne se, det drejede sig om en tre-fire måneder, og så vender det igen. Men det har ikke været tilfældet. Og når vi ikke kan se en vending i det, der foregår, så reagerer vi, siger Knud Erik Hansen.

- Det hænger ikke sammen

Ifølge Knud Erik Hansen er den økonomiske situation lige nu særdeles vanskelig at læse. På den måde står vi i en unik situation, mener han.



I erhvervslivet taler man lige nu om - og frygter - den perfekte storm: At inflation, stærkt stigende renter, krig og politisk ustabilitet, klima og energikrise sammen sender økonomien mod bunden.

- Jeg tror aldrig, vi har set noget, der er så omfattende, som det her er. Det er jo hele verden. Og det er klart, at når man sidder i en stilling som min, så stopper man lige op og spørger sig selv: Hvad er egentligt strategien for de næste par år, siger Knud Erik Hansen.

Samme usikkerhed er der hos Le Klint i Odense.

Netop fordi direktøren ikke kan greje, hvad det er for en krise, vi står over for, har han valgt ikke at fyre - men til gengæld arbejder de ansatte i produktionen nu kun hver anden uge.

- Vi forventer helt klart en relativt barsk start på det nye år. Men fordi vi ikke ved, om det bare er et lille bump, har vi valgt den her model, hvor vi stadig fastholder medarbejderne. Vi håber jo at køre videre, når vi kommer på den anden side. Men der er jo ingen garantier, siger administrerende direktør Kim Weckstrøm Jensen.

Men der er også noget, der ikke hænger sammen, lyder det fra Fødevare Danmarks formand.

- På den ene side bliver man ved med at snakke om, at vi mangler arbejdskraft. Alligevel er der store virksomheder i vores område, som lige nu fyrer 100 mennesker. Det hænger ikke sammen, og jeg er spændt på - negativt ment - hvor mange der i virkeligheden går hen og bliver fyret, siger Leif Laustsen.