Kriseramte GOG jagter CL-avancement i Polen

Opgaven er simpel for GOG, når den fynske håndboldklub lørdag gæster polske Wisla Plock i Champions League.

En sejr betyder avancement fra gruppespillet, mens et nederlag er lig med exit for fynboerne.

GOG har dog ikke fået den bedste optakt til den afgørende kamp. Seneste blev det til et nederlag på ti mål i ligaen onsdag aften, og i sidste weekends Champions League-kamp faldt holdet helt fra hinanden og tabte stort.

Læs også Ærlig GOG-profil efter afklapsning: - Jeg har brændt 56.000 store chancer

- Vi er et hold, der lige nu bøvler lidt med selvtilliden, og derfor er vi ikke helt lige så modstandsdygtige, som vi har været før hen, siger GOG-træner Nicolej Krickau.

Fakta: Stillingen i GOG's Champions Legaue-gruppe GOG ligger på tredjepladsen med ni point efter de første otte Champions League-kampe i gruppe D. GOG spiller i den del af Champions League, hvor kun de to bedste hold i hver gruppe går videre. Slutter to hold på samme antal point, er det holdenes indbyrdes kampe, der tæller. GOG møder lørdag Wisla Plock, mens topholdet, Dinamo Bucuresti, venter i den sidste gruppekamp. Her kan du se stillingen i gruppe D inden lørdagens kampe: Dinamo Bucuresti: 15 point efter 9 kampe. Wisla Plock: 9 point efter 8 kampe. GOG: 9 point efter 8 kampe. Kadetten Schaffhausen: 6 point efter 8 kampe. Chekhovskiye Medvedi: 6 point efter 9 kampe. Kristianstad: 5 point efter 8 kampe. Kilde: Ritzau Se mere

- Uanset hvordan du vender og drejer det, så kræver det bare sejre for at komme ovenpå igen, og den må vi jagte lørdag, siger Krickau.

Sportschef i GOG Torsten Laen mener heller ikke, at holdet lever op til dets sædvanlige høje niveau i øjeblikket, men han havde på den anden side ikke regnet med, at GOG stod i en situation, hvor avancement fra gruppespillet var muligt.

- Vi er i kamp nummer ni i Champions League, og vi har stadig mulighed for at komme videre. Det havde vi drømt om, men vi havde ikke forventet det, siger han.

Laen mener dog, at det bliver svært for GOG at slå det stærke polske mandskab lørdag eftermiddag.

- Der er intet i sol, måne og stjerner, der siger, at vi skal gå videre. Men det er nogle gange også i de situationer, hvor det ser sværest ud, at vi laver de mest bemærkelsesværdige resultater.

- Vi gør i hvert fald alt, hvad vi kan, og giver ikke op. Vi lægger os aldrig ned, og vi stiller med alt, hvad vi har, og kæmper for den her mulighed.

- Vi skal kæmpe, så blodet flyder. Det er vores måde at komme ud af det her, og det har vi altid gjort på Sydfyn, siger han.

Opskriften har fynboerne tidligere vist, at de kender.

På hjemmebane vandt GOG med 28-27 over polakkerne i holdenes første møde i Champions League. Udebanen bliver dog en langt sværere opgave, mener Krickau, der håber, at rollen som underdog kan blive en fordel.

- Jo længere vi kommer hen i kampen og kan holde det tæt, jo mere nervøs bliver Plock også. Så vi håber, at vi kan spille en rigtig ungdommelig optimistisk kamp, hvor vi spiller vores underdogrolle til fulde, siger han.

Kampen mellem Wisla Plock og GOG fløjtes i gang lørdag klokken 15.

Læs også Trænerfyring og comeback: Meget på spil for Odense Bulldogs