Kriseramte kvinder i gammelt fængsel - voldelige mænd holdes ude

Normalt skal høje fængselshegne og gitterlåger holde forbrydere inde. Fra mandag den 1. april har de dog fået en anden funktion på Sydfyn - de skal holde voldelige mænd ude.

Det tidligere ungdomsfængsel i Stenstrup er nemlig blevet omdannet til et krisecenter for kvinder og børn mod eksempelvis voldelige ægtemænd - og et fængsel er den idéele løsning til et kvindeligt krisecenter.

- Der er en enorm tryghed for kvinderne i form af det store hegn, som omgiver området. Derudover sætter vi kameraer op, og så har vi også noget, der hedder trygalarmer, som kvinderne kan gå med. Porten er naturligvis også aflåst, så udefrakommende ikke kan komme ind, fortæller kvinden bag det nye krisecenter, Dorte Smedegaard.

Dorte Smedegaard viser stolt det nye krisecenter for kvinder frem Foto: Ole Holbech

Og for stifteren og forstanderen har et krisecenter for kvinder været en drøm, der har været længe undervejs. Dorte Smedegaard har i mange år arbejdet på, at krisecentret kunne blive en realitet.

- Det har været en hjertesag for mig det her, og rent økonomisk har der heller ikke været andre inden over udover mig selv.

Så på trods af at det har kostet mig rigtig mange penge, er det virkelig det hele værd, fortæller Dorte Smedegaard.

Krisecentret kommer til at henvende sig til kvinder, der har været i et voldeligt forhold. Det kan både være psykisk eller fysisk vold. Kvinderne kan med krisecentret få tag over hovedet og trygge rammer. Der kommer i alt til at være otte pædagoger og socialrådgivere, som skal passe på og guide kvinderne.

- De får en helt særlig ro her til at finde ud af, hvad der skal ske med deres liv. Vi er kun medspillere her på krisecentret, så vores opgave er kun at guide og hjælpe så meget, vi kan. Men i sidste ende er det kvinderne selv, som skal finde den rigtige vej i livet. Opholdet her kan derfor også være alt fra en enkelt dag til et helt år, det bestemmer kvinderne selv, siger Dorte Smedegaard.

Det tidligere fængsel kan huse syv kvinder og 12 børn, og kvinderne behøver ikke nødvendigvis kun at komme fra Fyn. De kan komme fra hele landet, og derfor er Fyn også den perfekte lokation.

Et ophold kommer omtrent til at koste 2500 kroner per nat. Og det bliver kvindernes hjemkommuner, der kommer til at finansiere et eventuelt ophold.