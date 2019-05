Af Margit Lund Cramer, folketingskandidat for KristenDemokraterne

Det er om som der er omvendt fordomme: ”Kristendemokraterne er nogle religiøse fordumsfulde mennesker, der bare vil presse religiøst dogmatik ned over os!” Intet kan være mere forkert.

Kristendemokrati er en styreform på linje med fx socialisme eller liberal ideologi. Venstre bygger på Mill og Bentham. Social - demokrater bygger på Engels, Pio med flere.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Kristen-demokrater bygger på værdier om næstekærlighed, ansvar for vores klode og hinanden og ytrings- og trosfrihed. Demokrat betyder netop at udmøntningen af disse værdier skal foregå på et demokratisk grundlag.

Så kan der jo aldrig blive tale om at presse noget ned over andre!

Danmark har brug for en samlede politik på og hen over midten. Her kan Kristendemokraterne være det kit eller den koordinator, der kan sikre, at vi hverken får ren liberal eller ren socialistisk politik. Det gode liv ligger nemlig på midten.