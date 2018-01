Kritik af gasledning breder sig

Gasledningen, Baltic Pipe, fra Nordsøen til Polen kommer til at gå gennem fem fynske kommuner, men den møder kritik flere steder undervejs.

Baltic Pipe skal transportere gas fra Norges Nordsø til Polen, som dermed bliver mindre afhængigt af gas fra Rusland, men den er ikke populær på Fyn, hvor den kommer til at gå gennem fem kommuner.

Blandt andet skal den tæt forbi Odense-forstaden Bellinge, hvor Børge Wagner - tidligere byrådsmedlem for de Konservative - er medlem af menighedsrådet.

Hele området er fredet i klasse 1 A de luxe. Så det er da forbløffende, hvis man kan få lov til at grave en gasledning ned. Børge Wagner, medlem, menighedsrådet, Bellinge Kirke.

Ifølge planerne kommer gasledningen til at gå gennem et område nær Odense Å, og det undrer Børge Wagner:

- Da vi for nogle år siden skulle udvide sognehuset, måtte vi revidere tegningerne, fordi vi overskred fredningslinjen i forhold til Odense Å. Der er kun 300 meter. Så hele området er fredet i klasse 1 A de luxe. Så det er da forbløffende, hvis man kan få lov til at grave en gasledning ned, siger han.

Også borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen (V) er kritisk overfor Baltic Pipe:

- Jeg forstår ikke, at man ikke placerer den langs det eksisterende gasledningsnet i stedet for at skabe problemer alle mulige andre steder med den, siger han.

Baltic Pipe kommer blandt andet til at ligge i området mellem Tommerup og Tommerup Stationsby, hvor Assens Kommune har andre planer:

- Vi har en større udstykningsplan i området omkring Tommerup, som måske kan blive berørt. Er det tilfældet, vil vi kræve den flyttet, siger Søren Steen Andersen.

I Nyborg Kommune bliver gasledningen placeret langs den eksisterende ledning, men borgmester Kenneth Muhs (V) forstår godt de kritiske røster.

I Middelfart har borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) også tænkt sig at gøre indsigelse mod Baltic Pipe, og havbiologer og bundgarnsfiskere i Lillebælt har kritiseret planerne.

Børge Wagner i Bellinge fik først nys om planerne, da TV 2/Fyn henvendte sig. Han vil nu se nærmere på sagen og overveje, hvad der skal gøres:

- Et projekt, vi ikke har hørt noget som helst om før, som er så gennemgribende for den natur, vi allesammen er så glade for, må da vække til modstand, siger han.

Fristen for at gøre indsigelse mod Baltic Pipe er den 22. januar.

