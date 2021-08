I ti år har Martin haft Søpavillonen på Stige Ø – venter stadig på kommunens planer bliver til noget

- Så de tager det alvorligt, når det er noget personfarligt, vil jeg sige. Jeg håber bare, at der begynder at ske noget herude med de mange andre planer, man hørte om.

TV 2 Fyn har kontaktet Odense Kommune for at få en forklaring på, hvorfor Eventscenen ikke er blevet etableret, og hvorfor den stadig bliver omtalt på informationstavlen.

Odense Kommune oplyser, at det fredag ikke har været muligt at finde en fyldestgørende forklaring, men at Eventbasen sandsynligvis ikke blev realiseret, da det ikke kunne lade sig gøre at fylde den mængde jord på, der var nødvendig for at bygge Eventbasen.

Der ligger nemlig et edderkoppespind af gasboringer i området, som ikke vil kunne håndtere så store mængder jord, ligesom der var nogle miljømæssige krav fra myndighederne, som projektet ikke kunne leve op til, lyder forklaringen.

Kommunen fortæller samtidig, at informationstavlen med informationer, om at Eventscenen vil være færdig i 2014, snarest vil blive opdateret.