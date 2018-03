Kritik af minister: Hvilke alternativer snakker du om, Mai?

Børne- og socialminister Mai Mercado, Konservative, bliver i dag kritiseret for sine udtalelser i forbindelse med de årelange ventelister på behandling for voksne, der er blevet seksuelt misbrugt i barndommen.

- Jeg ved ikke, hvad det er for tilbud, som ministeren tænker på, siger Claus Houden til TV2/Fyn.

Som medlem af bestyrelsen i Center for Seksuelt Misbrugte (CSM Syd) i Odense er han uforstående over, at social- og børneminister Mai Mercado i et interview med TV 2/Fyn søndag henviste til en række alternative tilbud til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen.

- Jeg tror ikke, man får en eneste politiker til at synes, det er acceptabelt med så lang ventetid, men det er stadig vigtigt at sige, at der også er andre tilbud, som understøtter og hjælper borgere, som har en senskade efter seksuelle overgreb, sagde Mai Mercado til TV 2/Fyn søndag.

Hun hæfter sig ved, at det i det mindste er positivt, at man ventelisten ikke er lukket for indskrivning - selvom ventetiden altså til CSM Syd lige nu er op til tre år.

Men de alternative tilbud, som ministeren henviser til, kender Claus Houden intet til.

Læs også Seksuelt misbrugte skal vente flere år på behandling

- Jeg er forfærdet! Når man, som jeg, har set de sager og personer det drejer sig om, savner jeg mere politisk vilje fra ministeren. Der er brug for flere midler, så vi kan nedbringe ventelisterne på de tilbud, der virker, siger Claus Houden, der også er gruppeformand og byrådsmedlem i Odense for Venstre.

Professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet påpeger, at folk med senfølger kræver en specialiseret behandling.

Ingen reelle alternativer

Har du brug for hjælp? Har du været udsat for overgreb i din barndom, kan du søge råd og vejledning hos Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb - SPOR.

Fra 2013 til 2015 undersøgte Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet de tre CSM-behandlingstilbud for Socialministeriet. Derudover blev der også undersøgt, hvilken type behandling, som personer med senfølger har brug for.

- Vores forskning viser klart, at den specialiserede behandling, som CSM tilbyder, virker, siger Ask Elklit til TV 2/Fyn.

Han understreger, at senfølger har så voldsomme konsekvenser og eftervirkninger, at personer som lider af det, ikke kan nøjes med de psykologtimer, man får gennem sygeforsikringen.

Det er billigere for samfundet, at give dem den korrekte behandling Claus Houden

- Disse personer kræver en længerevarende, specialiseret behandling, hvor de lærer at leve videre med de ting som de har oplevet i barndommen. Det er bestemt ikke alle psykologer, der evner at behandle den slags, og derudover har man ikke kapacitet til at behandle den slags senfølger gennem psykologordningen, siger Ask Elklit.

Vil kæmpe for bedre vilkår

Læs også "Jeg var min stedfars elskerinde hver anden nat"

I dag har CSM Syd i Odense næsten 250 personer på venteliste. Halvandet års intensiv behandling på CSM koster cirka 75.000 kroner, og de penge skal simpelthen kunne findes i vores system, for det kan ikke betale sig at lade være, mener Claus Houden.

- Det er billigere for samfundet at give dem den korrekte behandling, så det kan vi ligeså godt komme i gang med nu. Jeg vil påvirke min egen minister, og jeg vil påvirke min egen regering til at tage fat i det her og få sat det på en lov, så midlerne kan forøges i fremtiden. Behovet er der, siger han.

07:55 Seksueltmisbrugte står på ventelisten i årevis Luk video