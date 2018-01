Kritik af ventetid på skadestuen: Patienter får ikke information om ventetid

Hver anden patient på skadestuer og akutmodtagelser i Region Syddanmark oplever, at de skal vente - og halvdelen af dem oplever, at de ikke bliver informeret om ventetiden.

Seks ud af ti patienter på de syddanske skadestuer oplever ventetid - og halvdelen af de ventende patienter mener slet ikke, at de får information om ventetiden.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse blandt flere end 2.100 syddanskere, der har været i behandling på en akutmodtagelse eller skadeklinik i august og september sidste år.

Og selv om Region Syddanmark på dette område i undersøgelsen faktisk klarer sig lidt bedre end landsgennemsnittet, er der stadig plads til forbedring, mener en af de ansvarlige politikere.

- Man får jo en vejledende tid, når man ringer til skadevisitationen, og derfor er det rigtigt ærgerligt, at patienterne ikke får den information, de har brug for, hvis tiden alligevel ikke holder. Det er ikke nogen nem øvelse at give de ventende patienter præcis information om ekstra ventetid og jeg ved, at medarbejderne er meget opmærksomme på det problem.

- Men der skal åbenbart mere til – og derfor bliver vi nødt til at få kigget på, hvad vi kan gøre for at forbedre den løbende information, siger Poul Erik Svendsen (S), der er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.

Generelt tegner undersøgelsen et over middel-billede af behandlingen af akut syge eller tilskadekomne syddanskere.

Undersøgelse viser, at ni ud af ti akutte patienter i nogen, høj eller meget høj grad er tilfredse med deres besøg, og det betyder, at Region Syddanmark har de bedste resultater for både akutklinikker og akutmodtagelser i hele landet.

2.148 syddanskere har svaret på spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg i en akutmodtagelse eller akutklinik.

Undersøgelsen er foregået ved, at 4.523 syddanskere, der har været i behandling på en akutmodtagelse eller skadeklinik, efterfølgende fik et spørgeskema, som blev sendt til deres digitale postkasser eller som brev til dem, der er fritaget for digital post. 2.148 besvarede undersøgelsen.

I spørgeskemaet er der 21 spørgsmål, som handler om alt fra generel tilfredshed med behandlingen til skiltning, smertelindring og ventetid i forbindelse med besøget.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden fra 23. august til 12. september 2017.

