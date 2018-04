Kronisk syge Lone venter stadig: - Det er ikke rimeligt

Under valgkampen var to byrådskandidater på besøg hos kronisk syge Lone Nielsen, der var fanget i jobcentersystemet. Der er siden ikke sket meget i hendes sag.

De fynske byråd har haft 100 dage i arbejdstøjet, og spørgsmålet er nu, hvor langt politikerne er kommet i forhold til at løse de problemer, de blev præsenteret for i valgkampen.

TV 2/Fyn tog under valgkampen to byrådskandidater fra Middelfart - Mikkel Dragmose-Hansen fra SF og Lars Christensen fra Liberal Alliance - med på besøg hos den tidligere rengøringsassistent Lone Nielsen, der er fanget i jobcentersystemet på sjette år trods svær og kronisk sygdom. Intet tyder på et snarligt punktum i hendes sag - her 100 dage efter kommunalvalget.

- Jeg venter stadig på den syvende praktik, så der er ikke sket noget, siden TV 2/Fyn var her for et år siden, eller I var her i november, siger Lone Nielsen.

- Det er ikke rimeligt det her, fastslår den 56-årige fynbo.

SF'er: Strenge dokumentationskrav

Da TV 2/Fyn og politikerne var på besøg i november, stod Lone Nielsen foran et syvende praktikforløb - selv om tidligere praktikker har gjort hende så syg, at de måtte afbrydes - og selv om lægelige udtalelser frarådede yderligere arbejdsprøvning.

I mellemtiden er Mikkel Dragmose-Hansen blevet formand for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Middelfart, så han har ansvaret for de meget lange og opslidende jobafklaringsforløb.

Lars Christensen blev ikke valgt ind i byrådet - til gengæld er han blevet partsrepræsentant for netop Lone Nielsen.

Det er lovgivningen og ikke Middelfart Kommune, der er noget galt med i Lone Nielsens sag, mener SF’eren.

- Der er meget strenge dokumentationskrav i forhold til lovgivningen, siger Mikkel Dragmose-Hansen.

- Det er sådan med dokumentationskrav, at man ikke skal overoplyse en sag. Det er vi måske lidt ude i her. Hun har været sendt ud i nogle ting, som har forværret situationen - både fysisk og psykisk, svarer Lars Christensen, der nu taler Lone Nielsens sag direkte.

Formand: Det har vi gjort

Der har i Lone Nielsens forløb været store problemer med kommunikationen mellem hende og en lang række sagsbehandlere. Det har kommunen forsøgt at imødekomme, forsikrer udvalgsformanden.

- Der er udviklet meget på kommunikationen. 50 medarbejdere har været på et forbedret kommunikationsforløb, siger Mikkel Dragmose-Hansen.

Lars Christensen forstår dog ikke, at de valgte byrådsmedlemmer, heriblandt Mikkel Dragmose-Hansen, ikke gør noget mere i Lone Nielsens sag.

- Hvis jeg sad i din stol, og jeg så sager som Lones, ville jeg gå ned til dem, der arbejder med sagerne og sige: Hvad er substansen i det her? spørger Lars Christensen undrende.

- Vi går ikke ned og sagsbehandler. Det kan det hurtigt komme til at blive, hvis du går ned til sagsbehandleren og spørger, svarer Mikkel Dragmose-Hansen, der mener, at Middelfarts jobcenter i mange tilfælde gør et fantastisk stykke arbejde.

Folketinget førstebehandlede i sidste uge et lovforslag, som skal være med til at stoppe unødigt lange og meningsløse ressourceforløb, mens Lone Nielsen fredag er indkaldt til samtale på jobcenteret i Middelfart.