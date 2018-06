Kronprins Frederik på uventet besøg i fynsk stand

Kronprins Frederik besøgte onsdag en af de fynske stande på Folkemødet på Bornholm. Det skete, da kronprinsen fik en privat og uofficiel rundvisning på Folkemødet.

Der var fornemt besøg på det fynske energiselskab NGF Nature Energys stand på Folkemødet på Bornholm.

Onsdag eftermiddag kom kronprins Frederik forbi i forbindelse med en privat og uofficiel rundvisning på Folkemødet på Bornholm. Det var Bornholms borgmester, Winni Grosbøll (S), der viste kronprinsen rundt.

Folkemødet åbner officielt torsdag klokken 11.30, og derfor var de mange stande på Folkemødet slet ikke klar til at modtage gæster, men der blev alligevel taget godt imod den 50-årige kronprins.

Det skal kronprins Frederik på Bornholm

I havnen i Rønne ligger Kongeskibet Dannebrog, hvor kronprinsen er under sit ophold på Bornholm.

Kronprinsen er på Bornholm for at stå for den officielle indvielse af Campus Bornholm, men kronprinsen fik altså sneget en rundvisning på Folkemødet ind under sit besøg.

Kronprins Frederik er ikke den eneste fra den kongelige familie, der besøger Folkemødet. Både prins Joachim og prinsesse Marie er også med på Folkemødet.

Fredag skal prins Joachim uddele en pris for patientorganisationen Diabetesforenigen.