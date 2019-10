Royal Run: Kronprinsen kommer tilbage til Fyn

Arrangørerne af Royal Run i Odense håber på, at 14.000 fynboer vil løbe med, når det royale motionsløb er tilbage på Fyn den 1. juni. Og det er faktisk dobbelt op i forhold til det første Royal Run i 2018.

- Men nu kender folk jo løbet, fortæller løbsleder Michael Nielsen fra OGF, Odense Gymnastik Forening.

Han lover i samme ombæring, at Royal Run 2020 bliver en fest med masser af underholdning på ruterne.

- Vi glæder os utroligt meget over igen at have Royal Run tilbage i Odense, og vi som forening vil gøre vores absolut bedste for at skabe en stor folkefest for alle fynboer i Odense. Vores mange gode medlemmer glæder sig allerede til at servicere de mange glade gæster og naturligvis Kongehuset, siger Michael Nielsen.

Royal Run i forandret Odense

Også Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) ser frem til igen at være vært for det royale løb.

ROYAL RUN 2020 Royal Run finder sted i Odense, Aalborg, Sønderjylland og på Frederiksberg 2. pinsedag, den 1. juni 2020

På Bornholm bliver der Royal Run samme dag uden kongelig deltagelse.

Tilmeldingen åbner den 19. november.

Royal Run blev første gang afholdt i 2018 i anledning af kronprins Frederiks 50 års fødselsdag. Her var 70.575 tilmeldt i Danmarks fem største byer.

Royal Run arrangeres af idrætsvisionen Bevæg dig for livet, i et samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund. TV 2 og Regionerne er mediepartner på Royal Run, og TrygFonden, Nordea-fonden og Novo Nordisk Fonden er strategiske partnere.

Tilmelding og information: www.royalrun.dk Se mere

- Royal Run er hele byens løb. Vi havde en fantastisk motionsfest sidste gang, og jeg håber, at rigtig mange odenseanere vil løbe og gå med igen. På hele byens vegne glæder jeg mig meget til, at vi igen kan byde kronprins Frederik velkommen til Royal Run i Odense. Der er sket rigtig meget i Odense, siden kronprinsen løb her forrige år, og det ser jeg frem til, at kronprinsen skal opleve, siger Peter Rahbæk Juel.

Royal Run i Odense arrangeres af OGF, mens det på landsplan er Bevæg Dig For Livet, som sammen med DGI og Dansk Atletik Forbund arrangerer løbet.

Ud over Odense skal også Sønderborg, Aalborg og Frederiksberg lægge stier og asfalt til løbet i 2020.

Royal deltagelse

Kronprins Frederik kommer til at løbe i Odense, Sønderborg og på Frederiksberg, mens kronprinsesse Mary vil løbe med i Aalborg. Efter start i Sønderborg vil kronprinsen tage turen til Aalborg, inden han fortsætter i Odense.

Det vides endnu ikke, om kronprinsen i Odense vil begive sig ud på den korte "mile" på 1.609 meter, den lange ti kilometers tur eller den helt nye på fem kilometer.

Og netop den nye rute er den eneste, som endnu ikke er på plads. For Michael Nielsen lover, at alle tre ruter vil starte og slutte i Kongens Have ligesom i 2018, og milen og ti kilometers-ruten vil også være identiske med ruterne på det første Royal Run.

Men den nye fem kilometers rute er ikke på plads endnu. Det kræver et møde med Odense Kommune, som vil afklare, hvor man kan løbe for at undgå vejarbejde.

- Men det skal vi nok få styr på, lover den fortrøstningsfulde løbsleder.