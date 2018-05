Kronprinsen gennemfører trods rygskade: - Jeg har ikke løbet i seks uger

Kronprins Frederik var begejstret over stemningen ude på ruten, da han trods en dårlig ryg løb en mil i Odense.

Der var både stemning og fest, da kronprins Frederik mandag gennemførte den fynske del af sin løbende danmarksturné, der på blot 12 timer sender ham på løbetur i både Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.

Kronprinsen har i den seneste tid døjet med en rygskade, så han har ikke kunnet træne til løbet i det omfang, han gerne ville.

- Jeg kan godt mærke, at jeg ikke har løbet i seks uger. Men jeg vil sige, at der er så meget stemning og glæde, og der er folk, der står og hepper på én, som allerede har været igennem de første 1,6 kilometer. For mig er det med til at bære det hele fremad, fortæller kronprinsen.

Det er kun godt, at folk har haft mod på at se sig selv i spejlet og sige 'det her kan vi overkomme'. Selv om det kun er 1.600 meter er det første gang, at mange har prøvet kræfter med det. Det er fantastisk Kronprins Frederik

Dog var smerterne ikke så slemme, at han overvejede at droppe den løbende, royale folkefest.

- Man skal mærke efter i sit eget system, hvordan det går, og jeg vurderede, at min tilstand er sådan, at jeg godt kan løbe det her. Så det er dejligt, siger kronprinsen.

Adspurgt hvor stolt han er af sin ligeledes løbende hustru, kommer svaret prompte:

- Meget!

For ved sin side i Odense har kronprinsen nemlig kronprinsesse Mary, der også selv snører løbeskoene i Odense, hvor hun skal løbe ti kilometer.

- Det er altid godt at få opbakning fra hende, og i dag er det jo så, fordi hun har valgt at løbe med. Der går et rygte om, at hun vil løbe stærkt, men jeg tror, man skal lade hende løbe i sit eget tempo, og det er også hendes mission med det her løb; at få en rigtig god oplevelse på en tikilometer her i byens gader, siger kronprins Frederik.

- Det er sindssygt godt

Han er begejstret over, at den royale løbefest i anledning af hans kommende 50-års fødselsdag har fået så mange nye løbere til at finde løbeskoene frem. Flere end hver tredje deltager på one mile-distancen er således nye løbere.

- Det er sindssygt godt, at den distance har vist sig at være den helt rigtige til ikke at skræmme folk, men til at få folk, som har været lidt usikre på deres løb og deres fysik, at få dem ud, siger kronprins Frederik.

- Det er kun godt, at folk har haft mod på at se sig selv i spejlet og sige: 'Det her kan vi overkomme.' Selv om det kun er 1.600 meter, er det første gang, at mange har prøvet kræfter med det. Det er fantastisk, at man har lyst til at strukturere sin træning, så man kan komme af sted på den her dag og løbe 1.600 meter og få en kæmpe glæde ud af det. Og forhåbentlig også fortsætte bagefter, forklarer kronprinsen.

Løb med OL-atleter

Kronprinsen er kendt som en sportsglad herre, der meget gerne viser sin støtte og opbakning til danske sportsfolk og atleter, når de konkurrerer i store sportsbegivenheder verden over.

Derfor betød det også meget for kronprins Frederik, at han i Odense løb one mile-distancen side om side med en række OL-atleter.

- Det er skønt. Fra by til by har jeg løbet med forskellige gode mennesker fra Danmark. Denne her gang er det atleterne. Man ranker lige ryggen en ekstra gang, når man løber med eks-olympiske deltagere, der bare har gjort det sindssygt godt, siger kronprinsen, inden han forlader den fremmødte presse for at stille op til fællesbillede med netop OL-atleterne.