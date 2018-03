Carsten Kudsk skal i folketinget

Carsten Kudsk eller "Kudsken", som han kalder sig selv, skal afløse partifællen, folketingsmedlem Pernille Bendixen, i perioden fra påske til begyndelsen af maj.

Byrådsmedlem Carsten Kudsk (DF) fra Nyborg skal i folketinget for at afløse Pernille Bendixen, som har søgt ferieorlov i perioden fra 28. marts til 3. maj for at rejse rundt i Nepal.

- Jeg glæder mig meget til at komme ind i Folketinget, hvor jeg blandt andet vil bruge en del af mine kræfter på at modarbejde den nye persondataforordning, som træder i kraft til maj. Forordningen er vedtaget af EU for at harmonisere beskyttelsen af personoplysninger, men i praksis vil den medføre en masse bøvl, siger Carsten Kudsk.

Carsten Kudsk har prøvet folketingsarbejdet ad flere omgange. Sidste år var han inde i tre måneder som afløser for Alex Ahrendtsen, der havde orlov for at studere nærdemokrati i Schweiz.

- Jeg får jo også en fremragende platform i mit politiske arbejde, fordi jeg som folketingsmedlem har mulighed for at stille § 20-spørgsmål til ministrene og dermed skabe opmærksomhed omkring konkrete problemstillinger, og det vil jeg klart benytte mig af.

Carsten Kudsk var ved folketingsvalget i 2015 opstillet i Nyborg-kredsen, hvor han fik 1874 personlige stemmer. Han blev dog slået med få stemmer af partifællen Dorthe Ullemose fra Svendborg-Langeland-kredsen. Ved det kommende folketingsvalg, som skal afholdes senest juni 2019, opstiller han i Middelfart-kredsen.

Carsten Kudsk blev genvalgt til Nyborg byråd ved kommunalvalget i 2017, og er i dag 1. viceborgmester og formand for ældreudvalget i Nyborg Kommune.

