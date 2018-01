Kulden kommer: Vinterkulde kan ramme Fyn i denne uge

Ugen starter blæsende, skyet og med truende regn, men den slutter muligvis med snebyger og frostvejr.

Vejrmæssigt går Fyn og fynboerne ind i en uge, der kommer til at byde for lidt af enhver smag.

Ugen starter blæsende og overskyet med risiko for både regn, dis og lokal tåge. Vinden er fra morgenstunden ganske hård fra sydvest og bliver i løbet af dagen kun hårdere. Temperaturen kommer til at ligge på omkring de fem graders varme.

I løbet af dagen klarer det op, og der er endda mulighed for at få solen at se, lige som der kun vil være enkelte byger. Temperaturen kommer til at ligge mellem tre og otte grader.

Så den eneste grund til at finde vinterjakken frem her i starten er ugen, skal være for at skærme mod den kraftige blæst. Men senere på ugen kan der bliver så rig mulighed for at få brug for den for at undgå de frostgrader, der er på vej.

Læs også Kom ud mens solen er fremme

Mulighed for sne og dagsfrost

Efter en mandag og tirsdag med kraftig vestenblæst og ganske mildt vejr, skal et lavtryk således passere gennem landet på onsdag. Det betyder i første omgang regn og plusgrader - samt mere af den velkendte vestenvind - inden kold luft på bagsiden af lavtrykket 'slår ned' over landet fra nord.

I den forbindelse vil nedbøren efterhånden gå over i slud og sne, og temperaturerne vil falde til omkring frysepunktet.

Som det ser ud netop nu, så kan torsdag og fredag ende med at byde på dagsfrost til den nordøstlige del af landet, samtidigt med at der vil være udbredt nattefrost - og mulighed for sne på jorden, skriver TV 2 Vejret.

Kulden vender tilbage sidst på ugen. Foto: DMI.dk

Også DMI varsler skift i vejret sidst på ugen. Både torsdag, fredag og lørdag varsler de skyet vejr med enkelte vinterlige byger de fleste steder, mest som slud eller sne.

Blæsten aftager en smule midt på ugen, men vender tilbage sammen med det mere ustadige vejr hen mod torsdag.