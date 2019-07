Første af sin slags: Kulinarisk turistbureau har første arbejdsdag

I Svendborg ligger Danmarks første turistbureau med fokus på kulinariske turistoplevelser. Bureauet har første åbningsdag i dag mandag, og kan guide turister rundt i de forskellige madoplevelser og kulinariske aktiviteter, som man kan finde på Sydfyn.

Det nye turistbureau med madfokus har base på Svendborg havn, og Foreningen Kulinarisk Sydfyn står bag bureauet.

- Vi har startet et kulinarisk turistbureau her i Svendborg Event, i håb om at gøre turisterne opmærksomme på alle de dejlige fødevarerproducenter, vi har her i området, siger Michael Hansen, der er projektleder på turistbureauet.

Michael Hansen står selv i turistbureauet på havnen og guider turisterne. Derudover får han hjælp af en turistkonsulent fra København det næste halve år.

Flere penge til nye produkter

På første arbejdsdag er der allerede flere turister inde og kigge i bureauet. De kan alle nyde glæde af Michael Hansens beretninger om produkterne.

- Vi håber på at kunne lokke turisterne ud til de kulinariske oplevelser. Nogle gange kører man måske bare forbi et eller andet sted på Tåsinge, men det kunne have været rart at vide, hvad der egentlig var derinde, og hvilken oplevelse man kunne have fået, siger Michael Hansen.

Michael Hansen håber, at flere turister ude hos producenterne selv, kan give flere penge på lommen til producenterne, som de kan bruge på at udvikle nye produkter.

- Mange af fødevareproducenterne har fået oprettet smagerum, så de kan tage imod busselskaber og større selskaber, siger Michael Hansen.

App hjælper turister rundt

En af turisterne står ved kassen, og er ved at købe en snaps lavet på filippa æbler, og hun synes, at det er en god idé med bureauet.

- Jeg synes, det er rigtig dejligt. Det er nogle gode råvarer, der er her på Fyn, så det er med at få sat fokus på dem. Jeg kan anbefale at prøve den her snaps med filippa æbler, siger Anette Løndahl, der bor i København, men tidligere har boet i Svendborg.

I torsdags løftede de sløret for bureauet, samt lancerede en app, der kan guide folk rundt i de mange smagsoplevelser på Sydfyn. Her kan man se, hvor alle fødevareproducenterne holder til, samt få deres eget ynglings-tip til madoplevelser, man ikke må gå glip af. Den nye app hedder "Taste Funen".