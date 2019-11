Kulturbesparelser overlader julemarked og torsdagskoncerter til frivillige

Torsdagskoncerter, H.C. Andersen Julemarkedet og Sankthans på Engen skal fortsat være en del af Odenses kulturliv.

Men arrangementerne bliver ikke med Odense Kommune som arrangør - i stedet skal private og frivillige foreninger overtage de traditionsrige arrangementer.

Det fremgår af dagsordenen til et kommende møde i by- og kulturudvalget.

- Det bliver muligt for private aktører og frivillige foreninger at ansøge om tilskud til produktion af én eller flere af de tre nævnte aktiviteter, skriver forvaltningen og fortsætter:

- Ansøgere kan foreslå justerede koncepter og alternative placeringer for arrangementerne.

Traditionsrige arrangementer med tusindvis af gæster H. C. Andersen Julemarkedet har eksisteret i 15 år.

Torsdagskoncerter i Odense har været afholdt i flere end 30 år.

Sankthans på Engen går tilbage til 1950'erne. Tilsammen bliver de tre arrangementer hvert år besøgt af flere end 90.000 gæster fra ind- og udland. Kilde: Odense Kommune

Besøgende skal ikke forvente store ændringer.

- Det skal ligne det, vi kender, understreger socialdemokraten Anders W. Berthelsen, der er medlem af by- og kulturudvalget.

Han er dog åben over for forandringer.

- Man kunne godt forestille sig, at julemarkedet kunne brede sig, forklarer han med henvisning til byggeriet i midten af Odense.

Sparer 1.393.644 kroner

Ifølge kommunen kan interesserede søge om i alt 1.000.000 kroner til at drive de tre kulturarrangementer.

I 2019 brugte Odense Kommune på 1.525.824 kroner alene på H. C. Andersen Julemarkedet. Dertil kom 867.840 kroner til Torsdagskoncerter og Sankthans på Engen.

Dermed lyder den samlede besparelse i 2020 på 1.393.664 kroner ved at lade private eller frivillige overtage arrangementerne.

- Udgangspunktet skal også være, at foreningslivet kan tjene lidt, så man får bevaret de her institutioner, mener Anders W. Berthelsen.

Baggrunden for tiltaget skal findes i budgetforliget for 2020. Her har et flertal af de odenseanske byrådspolitikere besluttet, at man skal spare på kulturen.

Kun Enhedslisten og Venstre er ikke en del af budgetforliget, som ligger til grunde for, at de tre arrangementer skal væk fra kommunen.

Forvent ikke permanet tilskud

Ifølge dagsordenen skal ansøgere ikke regne med at kunne søge om 1.000.000 kroner hvert år til afholdelse af Torsdagskoncerter, H.C. Andersen Julemarkedet og Sankthans på Engen.

- Vækstmidlerne tildeles i form af overgangsordninger med henblik på at skabe varige løsninger. Ansøgere skal derfor forvente, at eventuelle vækstmidler ophører efter en periode, skriver forvaltningen.

Med andre ord: På sigt skal arrangementerne løbe rundt uden økonomisk hjælp fra kommunen.

Interesserede kan søge om at overtage arrangementerne. Ansøgningsfristen er 2. januar 2020.

- Der er allerede nogle, der har meldt deres interesse i forhold til Sankthans på Engen, forklarer Anders W. Berthelsen.

I februar 2020 skal by- og kulturudvalget sammen med økonomiudvalget beslutte, hvilke ansøgere der skal overtage arrangementerne.