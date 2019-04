Kulturminister kræver sanktioner efter homofobiske tilråb

Homofobiske tilråb fra tribunerne i superligakampe er uacceptabelt og bør mødes med sanktioner.

Det siger kulturminister Mette Bock (LA) efter to forskellige episoder, hvor FCK-spilleren Viktor Fischer blev mødt med tilråb og sange som "Fischer, han er gay" ("Fischer, han er bøsse", red.). Den ene gang fandt sted søndag på Odense Stadion.

Læs også Homo-råb på Odense Stadion: Disciplinærinstans tager sag om homofobiske tilråb op

- Det er fuldstændigt uacceptabelt, uanset om det er på stadion eller uden for stadion, siger ministeren.

- Det betyder også, at jeg har en forventning om, at der tages vare om det, der hvor det finder sted og i forhold til idrætsorganisationerne, siger Mette Bock.

Vil have redegørelse

Hun opfordrer til, at der skal slås hårdt ned på den slags sager.

- Jeg vil klart opfordre til, at man finder sanktionskortet frem, siger ministeren uden dog at være konkret om, hvorvidt det er klubber eller fans, der skal sanktioneres og hvordan.

Ministeren siger, at hun har bedt om en redegørelse fra Dansk Boldspil-Union (DBU) om sagen.

Den vil hun gerne afvente, før hun tager nærmere stilling til sanktionsspørgsmålet.

Det er ikke noget nyt, at fodboldfans kommer med højlydte bemærkninger til spillerne. Men her er en grænse overskredet, mener ministeren.

Læs også OB-spiller om homofobiske tilråb: - Vi havde også reageret

- At vi har passionerede fans, er der intet i vejen for, men at begynde at diskriminere i forhold til seksualitet, race, tro og andre ting, det vil vi ikke acceptere, siger hun.

Efter Ritzau har talt med ministeren har Fodboldens Disciplinærinstans meddelt, at man vil se nærmere på de to omtalte episoder.

Både Brøndby og OB har taget afstand fra hændelserne, ligesom både DBU, Spillerforeningen og Divisionsforeningen finder tilråbene uacceptable.