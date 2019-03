De unge udeblev: Kulturmøde var for det grå guld

Torsdag aften havde Assens Kommune inviteret til kulturpolitisk møde i CulturArte i Køng. Omkring 50 borgere - heraf størstedelen repræsenter for diverse kulturinstitutioner - havde tilmeldt sig, men antallet af deltagere under 35 år kunne tælles på én hånd.

- Det er smadderærgerligt. Vi vil gerne have input fra alle, og vi er godt klar over at vores kulturtilbud appellerer til det ældre publikum. Det er en skam, for vi vil jo gerne vide, hvad der skal til for at flere unge og børnefamilier engagerede sig i vores kulturliv, sagde næstformanden for kulturudvalget, Pia Offer Madsen (V) efter mødet.

Målet med mødet var at få ideer og visioner til de næste ti års kulturpolitik i Assens Kommune. Formanden for kulturudvalget, Socialdemokratiets Finn Brunse, havde også noteret sig den klare overvægt af folk i den "modne" alder.

- Det skal vi have gjort et eller andet ved. For der er jo nogen der skal overtage kulturlivet og bære kulturlivet videre, sagde Finn Brunse efter det knap fire timer lange kulturmøde.

- Det er svært, når de ikke selv byder ind med noget

TV 2/Fyn talte under mødet med flere af deltagerne - alle i den pensionsmodne alder. Og her var der også ærgrelse over, manglende på unge under 35 år.

- Det er meget ærgeligt, for vi skal have alle vinkler med. Det er vigtigt at vores kulturliv bliver vinklet bredt, men når overvægten her er ældre, så bliver det vinklet lidt på dem, sagde Marianne Krämer fra Hørvævsmuseet.

- Det er nok loddent et emne for de unge mennesker. De burde jo være her, men de har ikke tid. De har børn og de har deres arbejde, og så har de ikke tid til rende til sådan noget som det her. Det er desværre os gamle der er aktive i kulturlivet, sagde Jørgen Pindstofte fra Verninge.

Han frygter, at den kommende kulturpolitik kan skyde helt ved siden af, når de unge ikke dukker op og blander sig.

- Det er svært for hvis de ikke selv byder ind med noget, kan vi gamle ikke tilbyde dem noget. For det er jo slet ikke sikkert, at det er noget de kan lide, sagde Jørgen Pindstofte fra Verninge.

Teenagere: - Fedt, hvis vi havde hørt om mødet.

To af de yngste deltagere var teenagerne Ida Grau Thomsen og Amalie Eller Kæmpe Guldbrand. De havde dog en god grund til at være tilstede, da de begge er en del af Haarby Amatør Teater undervejs skulle fremføre en monolog for de fremmødte.

- Jeg tror ikke, at jeg ville have vidst, at det var her, hvis min teaterforening ikke havde taget fat i mig. For jeg havde ikke hørt om det, sagde Ida Grau Thomsen, imens veninden nikkede samtykkende.

- Det kunne have været fedt, hvis vi havde hørt om det. For der er så mange engagerede unge i Haarby Amatør Teater, at jeg tror der ville være nogen der var mødt op, hvis vi havde hørt om, sagde Amalie Eller Kæmpe Guldbrand.

Formidling, formidling, formidling

Næstformanden i kulturudvalget, Pia Offer Madsen, er godt klar over, at der venter en opgave for Assens Kommune, hvis de skal få fat i de unge og kommunens børnefamilier.

- Jeg tror, at børnefamilierne for travlt (til kulturpolitisk møde, red.) og måske er vores kulturtilbud for "hemmelige". Dermed har de ikke følt at et møde som dette er relevant for dem. Og det er jo en opgave for os at sørge for at kulturlivet også blier vedkommende for de lidt yngre. Hvis vi skal trænge igennem til de unge, så kræver formidling, formidling og formidlig, fortsatte Pia Offer Madsen.