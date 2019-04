Fyringer på vej: Kulturnedskæringer bygger på misforståelser

Færre penge til kultur, og flere penge til ældre og og børn.

Sådan er grundtanken bag en stor spareplan, der lige nu er på vej på kulturområdet i Odense Kommune.

En omfordeling af kommunens penge er nødvendig, mener et byrådsflertal. Årsagen er et stigende antal ældre borgere og flere børn, som presser kommunens økonomi.

Men spareplanen bygger på en misforståelse af, hvad der er velfærd i en kommune, mener lederen af Spoken Word Festival i Odense, Betina Følleslev.

- En god kommunal service på kulturområdet er ikke kun pynt på kransekagen. Det er med til at sikre et fællesskab, som er helt nødvendigt, hvis en kommune skal kunne fungere, siger hun til TV 2/Fyn.

Samtidig mener festivallederen, at man helt overser den vigtige konsekvens, at nedskæringer på kulturområdet også kommer til at koste arbejdspladser.

- Hvis man skærer kultur væk, så er der job, der forsvinder inden for det område. Med færre tilbud følger også færre arbejdspladser, både med hensyn til at finde på de kulturelle tilbud og at sørge for, at tingene praktisk sker, siger Betina Følleslev.

Kultur er et arbejde

Hun er selv fast beskæftiget som leder af Spoken Word Festival, der sidste år stod bag 60 forskellige events i Odense. En festival, som består af både gratis tilbud og arrangementer med entré - og som sikrer kulturarbejdspladser både op til og under festivalen.

- Det er et arbejde og ikke noget, man gør i sin fritid. Mange mennesker i Odense Kommune arbejder professionelt med kultur som erhverv. Med så store besparelser, som der nu lægges op til, risikerer mange at miste jobbet, siger Betina Følleslev.

Allerede inden de planlagte besparelser på by- og kulturområdet har Odense Kommune skåret stillinger væk i kommunens administration svarende til 60 millioner kroner.

Udsigten til flere arbejdsløse er en konsekvens, som har en tendens til at blive overset i debatten om kulturnedskæringerne, mener festivallederen.

- Jeg siger ikke, at der ikke skal være nok mennesker til at tage sig af ældre og børn, men det bør italesættes, at det også har konkrete konsekvenser at skære ned på andre områder. Kulturområdet repræsenterer også et arbejdsmarked, som rammes hårdt, hvis der forsvinder arbejdspladser, siger Betina Følleslev.

Mindre vækst

Kulturbesparelserne har mødt kritik fra flere sider, blandt andet har Dansk Industri advaret om, at det vil påvirke Odense Kommunes vækst negativt.

Brancheforeningens bekymring går blandt andet på, at det bliver vanskeligt at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Odense, hvis kommunens servicetilbud på kulturområdet ikke er velfungerende.

Den bekymring deles af Betina Følleslev:

- De seneste fem år er der virkelig sket noget i kraft af et ændret mindset, hvor kreative mennesker vurderer Odense som et fedt sted at bo og arbejde. Men vi er ikke i mål endnu, og risikoen vil være at miste momentum i Odense Kommunes udvikling.

- Og det er vel at mærke en langt bredere bekymring end bare den konkrete udsigt til, at jeg og andre mister vores arbejde, tilføjer hun.

Danmarks Statistik har netop udgivet en rapport, som kortlægger den del af arbejdsmarkedet, som ligger inden for kulturområdet.

Den typiske kulturarbejder er ifølge rapporten kvinde. Hun er yngre og bedre uddannet end den gennemsnitlige borger på arbejdsmarkedet.

Flere kulturpenge

Rapporten sætter blandt andet specifikt tal på arbejdsstyrken på folkebiblioteker, museer og teatre. Det vil sige tre områder, hvor en velfungende kommunal økonomi er afgørende for beskæftigelsen.

De tre områder beskæftigede i løbet af det kortlagte år på landsplan 23.900 personer, som tilsammen udførte arbejde, svarende til 13.200 årsværk.

Den samlede indkomst fra jobs på henholdsvis biblioteker, museer og teatre var 4,5 milliarder kroner, mens indkomsten fra arbejde på andre arbejdssteder var på 1,3 milliarder kroner.

Ifølge rapporten bevilgede stat og kommuner i 2018 til sammen 23,9 milliarder kroner til kultur i 2018. Det svarer til en stigning på 3,4 procent i forhold til året før.

