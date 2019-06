Støtte til skatere og spiludvikling: Kulturregion Fyn uddeler 650.000 kroner til ungeprojekter

Skateboardfestivalen SLIP

Foregår i Rundbuehallerne på Frederiksø i Svendborg og består workshops, hvor unge får mulighed for at udsmykke skateboard, mens håndværksuddannelser bliver inviteret til at bygge ramper.

Udsmykningsprojekt

Kunstner Christian Elovara Dinesen vil i løbet af ti workshops i samarbejde med unge fra blandt andet produktionsskolerne opgradere unges tilholdssteder kunstnerisk. Målet er, at de unge skal give opholdsstederne deres egne varige, kunstneriske præg. Det foregår i Bolbro, Ringe og Assens Kommune

Spiludviklingstilbud til Unge

Den Fynske Spilfabrik vil etablere et fritidstilbud til talentfulde unge mellem 16 og 25 år, der interesserer sig for spiludvikling. Under forløbet udvikler de unge en prototype på et spil, som både kan være et analogt brætspil, men også et digitalt computerspil.

Klub_U & Co - et scenekunstnetværk for unge

Klub_U & Co vil bestå af foreløbigt tre saloner, hvor unge kommer ind bag Odense Teaters forestillinger, møder skuespillere, teaterfagfolk og ser maskinrummet i en professionel teaterinstitution. Det er de unge selv, der står for at udvikle og afvikle forløbene.

Tinderbox Traces and Fairytailes

Elever på flere fynske produktionsskoler og erhvervsskoler får til opgave at udvikle et kunstnerisk produkt, som skal opstilles på Tinderbox' festivalplads og Amfipladsen i Odense centrum. Undervejs får eleverne undervisning i oplevelseøkonomi, kulturforståelse og entreprenørskab.