Kun en pilsner kan stoppe 92-årige Erik

Plejecentret Svanedammen i Odense har gennemgået en forvandling fra det kedelige til det livlige og kulørte. Og så er der Erik Brøgger Knudsen på 92 år. Han ordner haven.

Erik Brøgger Knudsen er tæt på 92 år, og flyttede med, da hans hustru gennem 65 år flyttede til plejecentret Svanedammen på Kochsgade i Odense, fordi hun lider af Parkinsons.

- Hun var meget ked af det, men jeg sagde, hvis hun skal af sted, så skal jeg også, siger Erik Brøgger Knudsen.

Han frygtede dog, at et liv på plejehjem betød, at det så var slut med at gå i haven. Men sådan er det ikke blevet for den have-ivrige mand.

I 1939 kom jeg ud at tjene Erik Brøgger Knudsen, 92-årig haveentusiast

Han spurgte hos Svanedammen, om han kunne fortsætte med at lave have der i stedet. Det fik han ja til.

- Jeg elsker have. Jeg har haft kolonihave i 56 år.

Svanedammen er forvandlet

Svanedammen har været igennem en forvandling det seneste år. Før var der kedeligt og sterilt. Nu er der kommet kulør i huset. Beboernes døre er gjort personlige, og der er ting på plejehjemmet, beboerne kan huske fra tidligere.

Og hver fredag kommer en gruppe børn med deres forældre på besøg for at være sammen med de ældre nogle timer.

Alt sammen tiltag, der skal gøre livet på plejehjemmet rart og hjemligt.

Manden med pilsneren

Og for Erik Brøgger Knudsen er haven blevet det helt store plus i tilværelsen. I disse dage knokler han løs med jorden i forårssolen - for han regner ikke en smule havearbejde for noget:

- Husk på at jeg har været vant til at arbejde. I 1939 kom jeg ud at tjene, siger han, og lader sig nok kun stoppe af én ting:

- Man kan jo måske godt falde over en med en pilsner. Så tager vi det også.

