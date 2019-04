Nu ændres omstridte brosten: Kun ét spor åbent på havnen i Kerteminde

Efter flere år med brosten ved Renæssancehavnen kan borgere og erhvervsdrivende i Kertemindes centrum nu omsider se frem til, at de omstridte og støjende brosten bliver lavet om.

Men først må de i stedet bøvle med lidt trafikale udfordringer i stedet.

- Realdania har bevilget to millioner, og så har vi selv sat en million af i vores budget, så derfor ser det ud til, at det faktisk kan lade sig gøre for de penge at lave en løsning, siger Jesper Hempler, der er gruppeformand for SF i Kerteminde Byråd, hvor han også er formand for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget.

Arbejdet med et prøvefelt for en ny belægning ved Renæssancehavnen blev påbegyndt mandag i denne uge og medfører, at der derfor kun vil være ét spor farbart på Hindsholmvej i perioden indtil tirsdag den 9. april, hvor arbejdet forventes afsluttet.

I første omgang bliver der kun etableret et 70 kvadratmeter stort prøvefelt med ny belægning.

Foto: Kerteminde Kommune

- Det er, fordi vi godt vil være sikre på, at inden vi laver noget endeligt, at det så også er en løsning, som forbedrer de her vilkår, der har været for dem, der bor her. Det er jo formålet med det, siger udvalgsformanden.

Klager fra hotellet

Både virksomhedsejere og borgere, der bor i nærheden af havnen, har i årevis beklaget sig over larmen fra de ujævne brosten, når biler og andre køretøjer kører over dem.

- Vi er generet af dem, det er vi. I vores værelser, der ligger ud mod havnen og som i historikken altid har været vores bedste værelser, oplever vi desværre en del kritik fra gæster. Simpelthen på baggrund af støjen, siger Ulrich Birkerod, der er medindehaver af Tornøes Hotel, som ligger helt ud til Renæssancehavnen.

Nu kan de se frem til at få freden tilbage, når overfladen på de forhadte brosten ændres.

- Det er vi utrolig glade for. Vi er meget glade for, at der bliver gjort noget ved det, og at det bliver taget seriøst, at vi har et reelt problem, siger Ulrich Birkerod.