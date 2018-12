Kun optimister tror på sne på Fyn

Når du alligevel skal i kælderen eller ud i skuret, så kan du ligeså godt grave kælken og det andet sne-udstyr frem.

Der er nemlig en chance for, at der vil falde i det fynske. Chancen er ikke stor, men den er der.

Det konstaterer både TV2 Vejret og DMI.

Men som borger på Fyn og øer skal man være en yderst positiv blanding af parat og optimist for at tro, at sneen vil falde netop der, hvor man opholder sig. Ifølge TV 2 Vejret vil der nemlig "henover weekenden i alt falde mellem én og fire centimeter sne, mens der andre steder ikke kommer så meget som ét fnug".

Og det er i det fynske, at det spås om en mellemting mellem ikke "så meget som ét fnug" og én centimeter sne.

Hvid jul? Hvor?

I det hele taget er der ikke meget hvidt i sigte - heller ikke juleaften. TV2 Vejrets hvidjulsbarometers seneste udslag melder om sølle otte procents chance for landsdækkende hvid jul.

Lørdagens vejr

Vejret lørdag kommer ifølge DMI til at se ud som følger:

Først på dagen lørdag bliver det skyet med risiko for sludbyger. Temperaturerne vil ligge mellem 1 og 3 graders varme. Vinden vil være svag til jævn og komme ind fra sydøst.

I aften og i nat kan fynboerne forvente lidt slud eller sne og temperatuerer omkring frysepunktet. Vinden vil være let til frisk og ved kysterne vil der komme hård vind fra sydøst.

Her ses TV2 Vejrets bud på de samlede snemængder frem til søndag aften klokken 23. Som det fremgår forventes der ikke store mængder sne, men de fleste steder kan man i weekendens løb stifte bekendtskab med sneen. Foto: TV2 Vejret

