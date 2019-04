Kunder evakueret fra Ikea

Ikea i Odense måtte evakuere alle kunder ud af varehuset, da der mandag eftermiddag gik en brandalarm i varehuset.

Beredskab Fyn oplyser kort efter til TV 2/Fyn, at der var tale om en såkaldt blind alarm.

- En blind alarm betyder, at brandalarmen har registreret noget, som har været en fejl. I det her tilfælde var det på et kundetoilet, at den registrerer det som en brand, og så kører det hele. Så de evakuerer efter normal procedure, siger Lars Holm, beredskabsmester ved Beredskab Fyn.

Kort efter alarmen gik, ankom brandfolk fra Beredskab Fyn til Ikea, hvor røgdykkere, sammen med beredskabsmesteren, gik ind i varehuset for at finde frem til den brandalarm, som havde startet hele evakueringen. Her viste det sig, at der var tale om en teknisk fejl.

Evakueret i et kvarter

Herefter melder beredskabsmester Lars Holm til indsatslederen, at der ikke er nogen brand i bygningen, hvorefter kunder og medarbejdere igen kan gå indenfor i varehuset.

Imens at røgdykkere tjekkede bygningen, måtte kunderne vente på parkeringspladsen. Det hele var dog hurtigt overstået, siger Lars Holm til TV 2/Fyn.

- Det går rimelig hurtigt. Vi bor på Åsumvej og har maks fem minutter ud til Ikea. Det er jo en stor bygning, så i dag skulle vi gå temmelig langt for at finde frem til alarmen, så det kan godt være, at der gik 10-15 minutter, inden folk kunne gå ind igen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ikea Danmark og få oplyst, hvor mange kunder der var til stede i varehuset.