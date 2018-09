Kunst på byggehegnet: - Så kan folk drømme sig til deres egen by

Det ligner lidt en kæmpe collage med udklip fra farverige magasiner.

- Vi vil gerne vise, hvad arkitektur kan være, siger Mikkel West og peger på den ti meter lange flade på et byggehegn.

Faktisk er det en collage. Sammen med Silas Eriksen og Claes Otto Jennow har Mikkel West fundet eksempler på spændende byggerier fra hele verden, klippet dem ud, sat dem sammen til en ny by, scannet dem ind og printet dem med en kæmpe printer direkte på træplader.

- Det er sådan noget specielt blæk, der hærder ved UV-lys, forklarer Mikkel West.

På værket kan man se byggerier fra Frankrig, Norge, Libanon og mange andre steder, der hver især viser eksempler på unik arkitektur.

- Så kan folk gå og drømme lidt om, hvordan byen kan se ud. Hvordan arkitektur kan være.

Mikkel West håber, de forbipasserende vil give sig tid til at betragte værket med arkitektur fra hele verden. Foto: Morten Albek

Odenses midtby er netop i disse år i stor forandring, hvor den firesporede Thomas B. Thriges Gade blev lukket i 2014. Derefter er det enorme område lige ved rådhuset omdannet til en kæmpe byggeplads. Undervejs har Fra Gade til By-sekretariatet, der står bag byomdannelsen, givet kunstnere mulighed for at udsmykke hegnet.

- Vi støver, vi støjer, vi sender folk ud på en omvej. Og for at give folk en anderledes oplevelse, end det man er vant til med byggepladshegn, har vi arbejdet med kunst af forskellig karakter, siger Stig Langsager, der er projektchef i Fra Gade til By.

Bag byggehegnet skyder byggerierne langsomt op og kommer til at sætte et arkitektonisk præg på byen i mange år fremover. Mikkel West vil gerne påvirke de forbipasserende til at tænke over arkitektur og få dem til at forholde sig kritisk til kvaliteten af nyt byggeri.

Dog glæder han sig helt aktuelt til bygningerne på Thrigesgade-området, som han har set tegningerne på.

- Ja, det synes jeg er ret vellykket. Men hvis man kigger ned på havnen, skal man passe på, det ikke bliver for homogent det hele. Det er meget hvidt og kønsløst, noget af det, mener han.

Odense har ifølge ham nogle smukke bygninger, der er værd at prale af, og derfor har de også fundet vej til kunstcollagen.

Nordatlantisk Hus er placeret side om side med arkitekturperler fra hele verden, og det kommende H.C. Andersen-museum har også fået en plads i form af arkitektfirmaets tegning.

Snart slut med byggehegnskunst

Arkitekturcollagen er et af de sidste værker, der får lov at komme op på det lange byggehegn, for byggepladsen går snart ind i en ny fase.

- Nu er vi nået så langt i projektet, at byggepladshegnet overgår fra os til de private bygherrer, der skal i gang med at bygge. Og dermed er det ikke vores ansvar mere, men deres, siger projektchef Stig Langsager.

I den sydlige ende af byggepladsen er parkeringskælderen ved at blive anlagt. Derefter skal der bygges ovenpå. Foto: Morten Albek

Kun enkelte forbipasserende når at betragte værket, som Mikkel west har været med til at skabe.

Jamen, det er da meget interessant, men jeg får næsten aldrig tid til at kigge på det, fordi jeg går målrettet, siger Lina Holt fra Odense, der passerer i høj fart på vej til en aftale.

Mikkel West kan ikke styre, hvor meget folk kigger på værket. Og han kan heller ikke styre, hvordan de nye bygninger bag hegnet ser ud, men han er godt tilfreds med at vise de forbipasserende, at arkitektur ikke er ligegyldigt.

- Det er vigtigt, man får skabt en by, der er flot at kigge på. For det er noget, der skaber livskvalitet, selvom folk måske ikke er klar over det, mener han.

Værket sidder på hegnet ved Sct. Albani Kirke indtil vejret, hærværk eller ændringer ved hegnet gør en ende på det.

Omdannelsen af området skal være færdig i 2020.