Kunstcamp for unge: Det er meget sjovere end at være hjemme

32 ferieramte børn fra Fyn har fravalgt magelig lediggang og er i stedet draget på en uges kunstcamp i Kerteminde.

Johannes Larsen Museet afholder i denne uge for andet år i træk kunstcamp for børn mellem 8-15 år.

På den skyggefulde plads ved Sybergs atelier er der hver dag nye, kunstneriske udfordringer som streetart og installationskunst, udover de mere klassiske kunstarter.

Tirsdag er graffitikunstneren Rexone inviteret til at undervise de unge og skabe en hel fuglegraffiti-væg.

- Vi arbejder med alle mulige former for teknikker og metoder, og derfor har vi for eksempel graffiti workshop i dag . For hvis nu Johannes Larsen og Syberg havde levet i dag, så ved vi jo ikke, om de ville have været graffitimalere, siger Birgitte Kjøller, museumsinspektør fra Johannes Larsen Museet og camp-leder.

Der er gang i sprayflaskerne ved Sybergs atelier i Kerteminde. Foto: Signe Ryge

Hellere skole end sommerferie

Amalie Brønsholdt fra Rynkeby er med på kunstcamp for andet år i træk. Hun er ved at lave et univers i blå maling og vil hellere være på kunstcamp end ligge på stranden.

- Jeg synes, at det er sjovt og hyggeligt at være sammen med en hel masse andre. Jeg lærer en masse ting om kunst. Jeg kan næsten bedre lide skole end sommerferie, for jeg synes, at det er rart at være sammen med andre.

Amalie Brønsholt er i gang med at skabe et univers af blå maling. Foto: Signe Ryge

Det er megasjovt

Magne Øberg har kastet sig over spraydåserne. Han er taget på kunstcamp, fordi han elsker kunst, og fordi hans forældre alligevel skal arbejde. Han har indtil nu arbejdet med grafitti og collage.

- Jeg er i gang med at lave min fugl. Jeg kalder den grafittifuglen, fordi den har to spraydåser bagpå, som giver den fremdrift, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, at det er langt sjovere at være herude og lave ting end at være alene hjemme. Jeg synes, at det er megasjovt, og hvis det kommer igen, vil jeg rigtigt gerne komme, siger Magne Øberg fra Odense.

Magne Øberg fra Odense arbejder på sin graffitifugl. Foto: Signe Ryge

Vild med at undervise unge

I dag står graffitikunstneren Rexone, alias Søren Bo Østerkjærhus, for undervisningen. Han har et ømt punkt for de unge:

De er jo fantastiske, det er de. Jeg har undervist alt fra pensionister ned til børnehavebørn, og jeg vender altid tilbage til de unge mennesker. De har en entusiasme, som jeg ikke rigtigt finder andre steder. Du kan også se det på dem, der er her i dag. De er på HELE tiden, og det er virkeligt fedt for mig. Jeg skal ikke forsøge at trække dem op, de er, hvor de skal være, siger Rexone.

Graffitikunstneren Rexone med de kunstneriske arme er bøjet over dagens undervisning på kunstcamp. Foto: Signe Ryge

Kunst for alle

Birgitte Kjøller oplever, at alle typer af børn og unge kommer på kunstcamp.

- Vi kan se, at de bliver løftet af aktiviteterne. Lige pludselig er det dem, der kan noget og har nogle kompetencer, som de ikke har andre steder, siger Birgitte Kjøller.

Kunstnerspirerne er i gang hver dag fra 9-16 ved Sybergs atelier og afslutter med en fernisering fredag den 5. juli klokken 15-16. Alle er velkomne.