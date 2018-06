Kunsten rykker ind på kendt hotel i Odense

First Hotel Grand åbner onsdag udstilling med flere etager med kunst. Meningen er at trække folk fra gaden ind på hotellet.

Må man? Altså, må og tør man gå ind på et hotel, hvor man hverken kommer for at overnatte og besøge stedets restaurant?

- Ja, alle er velkomne! Der er fri adgang, slår Lui Jensen, direktør for First Hotel Grand i Odense fast. Og indrømmer samtidig:

- Jeg kender godt følelsen af, at man ikke går ind et sted uden at have et ærinde. Men det er det, vi forsøger at ændre. Det handler jo om, at vi gerne vil være et samlingspunkt for de lokale udover at være et mødepunkt for de rejsende. Hotellet er jo i tidernes morgen bygget til at være et forsamlingshus. Det vil vi gerne være igen.

Fri adgang til 100 kunstværker

Derfor vil det frem til 30. september være muligt at se op imod 100 kunstværker rundt om på vægge og gange på First Hotel Grand.

De syv udstillere tæller Helga Benediktsdóttir, Hanne Marie Winkel, Indigo Richards, Erling Janum, Marianne Lindberg Jepsen, Elmar Mønster og Carsten Frederiksen. Alle er de lokalt forankrede kunstnere og grafikere.

First Hotel Grand-direktør Lui Jensen er glad for, at hotellet for tredje gang åbner for kunst og publikum. Foto: Preben Dahl

- Det er tredje gang, vi er med til at skabe en udstilling. Første gang var det lidt tungt. Anden gang begyndte folk mere at komme. Jeg tror, at den slags tager tid at få etableret, fortæller Jens Ramsing fra Gæsteatelier Hollugård, der er med til at levere tre af de syv kunstnere.

Også på First Hotel Grand, der med sine 125 år har prøvet at gå fra at være en odenseansk kulturinstitution til mere anonymt hotel, er direktøren klar over, at ting tager tid.

- De ældre generationer kender os, og ved, hvad vi har stået for. En gang var Grand et sted, man kom, når man for eksempel havde været i teatret. Det er det ikke længere. Derfor vil vi gerne åbne os, så vi bliver en større del af Odense. Vi skal ikke ud at konkurrere med museer og gallerier, nej, vi vil supplere, slår Lui Jensen fast.

Kunsten kommer til gæsterne

Han forestiller sig dog også, at hotellets gæster, der i høj grad består af forretningsfolk på kortere og tæt pakkede besøg i byen, vil kunne få noget ud af udstillingen.

- De har ikke tid til at gå på museer. På denne måde får vi kunsten ind på hotellet, så de kan se det hos os. Og da værkerne er til salg, kan det jo være, at kunstnerne får solgt noget, håber Lui Jensen.

Der er fernisering på First Hotel Grand klokken 17.00.