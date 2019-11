Kunstværk med Trump og Paludan fjernet fra rådhus

Besøgende på Kerteminde Rådhus er de seneste par dage blevet mødt af et stort og iøjnefaldende kunstværk.

På værket, som er blevet til på en kunstcamp arrangeret af Johannes Larsen Museet og Kerteminde Kommune, ser man Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og den amerikanske præsident Donald Trump. Bag dem står partiformanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan.

Men fredag formiddag er kunstværket blevet fjernet. Det er sket, efter Knud Ahrnkiel fra Miljøpartiet aftenen inden tog det op på byrådsmødet.

- Et politisk budskab hører ikke hjemme foran et rådhus. Derfor gjorde jeg det. Havde det været et billede af Pernille Skipper, Stefan Löwen (Sveriges statsminister, red.) og Morten Østergaard, som jeg heller ikke bryder mig om, der havde stået der, havde jeg rejst nøjagtig den samme debat, siger han til TV 2/Fyn.

Må ikke provokere

På billedet viser danske Rasmus Paludan langefingeren med den ene hånd og laver et fredstegn med den anden, som hviler på Trump. Og dét budskab skal man ikke mødes med på en offentlig institution som rådhuset, hvor der kommer mange mennesker, mener Knud Ahrnkiel.

- De skal ikke føle sig provokeret af hverken den ene eller den anden politiker, siger han.

Det eneste tidspunkt politikeren mener, at der skal være politiske budskaber foran et rådhus, er i forbindelse med valg - ellers skal det være neutralt, lyder det.

Ifølge Miljøpartiets medlem handler det ikke om, at de unge ikke må interessere sig for politik.

- Det skal de. Og jeg har ikke noget imod de unge mennesker, der har malet det her. Jeg forstår bare ikke hensigten. Dét tænker jeg ikke, vi skal bruge kommunens skattekroner på. Det vil jeg meget nødigt have, at man fortsætter med, når man holder et arrangement som det, siger han om kunstcampen.

Borgmester bakker op

Beslutningen om at fjerne maleriet bliver bakket op af Kertemindes borgmester, Kasper Ejsing Olesen (S).

- Problemet er, at det har et politisk motiv. Jeg vil skynde mig at sige, at de ikke har gjort noget som helst forkert, for museet har søgt om tilladelse til at stille det op. Det, vi så ikke har været gode nok til at sige, er, at lige foran rådhuset skal der ikke været noget med politisk observans eller nogen politiske holdninger, siger han.

Borgmesteren understreger dog, at billedet ikke behøver blive fjernet helt, men bare skal flyttes til et andet sted i byen.

Beslutning ærgrer museum

Beslutningen og postyret omkring værket ærgrer Jeppe Priess Gersbøll, der er afdelingsleder på Johannes Larsen Museet. Han mener ikke, at museet har insinueret en politisk holdning, men som institution er apolitisk.

- Det er et socialt og kreativt projekt, og det er synd, at en enkelt ting skal påvirke det, siger han.

Museet er dog alligevel gået med til, at maleriet ikke længere skal stå udstillet foran rådhuset.

- Vi har valgt at flytte det, fordi vi ikke ønsker, at det her skal tage fokus fra projektet, der giver de unge et kreativt frirum, siger han.

Kunstværket er lavet af en ung mand, der har deltaget på kunstcampen, som blev afholdt i weekenden. TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra ham, men det har ikke været muligt.