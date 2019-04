Kampen om Totalbanken: Kup afværget

Allerede inden den fynske rigmand Heine Delbings forslag om at reducere repræsentantskabet til ti medlemmer ved onsdag aftens generalforsamling, blev hans forsøg på bedre at kunne præge bestyrelsens sammensætning afværget.

Heine Delbing har gennem længere tid forsøgt, at tage kontrollen i den vestfynske bank - blandt andet har han forsøgt at få flertal for et salg af Totalbanken - og han havde stillet forslag om, at halvere repræsentantskabet fra 20 til ti personer.

Men inden det nåede dertil, havde bestyrelsen fået klar opbakning til et forslag om, at bevare repræsentantskabet på 20. Heine Delbing fik derfor ikke engang mulighed for at motivere sit forslag, før aktionærerne stemte om antallet af medlemmer i repræsentantskabet.

Heine Delbing blev stemt ned med 893.000 stemmer for bestyrelsens forslag om 20 medlemmer i repræsentantskab. 136.000 stemmer var imod bestyrelsens forslag. Og 31.000 undlod at stemme. En aktie giver en stemme.

- Bestyrelsen har prøvet at gøre alt, hvad de kan for at få mig til fremstå som en fæl karl. Der prøver jeg at skuffe dem. Så jeg har valgt ikke at gøre indsigelse imod fremgangsmåden. Jeg har ikke lyst til at lave rav i æsken. Banken skal også kunne fungere i morgen. Nu håber jeg bare, at det nye repræsentantskab og bestyrelsen vil varetage aktionærernes interesser, siger Heine Delbing til TV 2/Fyn.

Heine Delbing stillede deusden op til repræsentantskabet, men blev ikke valgt.

