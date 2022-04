Fynboer mærker prisstigningerne: Nu koster en liter mælk mindst ti kroner

Du skal falde over et rigtig godt slagtilbud, hvis du håber at finde en liter mælk til mindre end ti kroner.

For tiden koster en liter af den hvide drik mellem 10 og 15 kroner afhængigt af mærke og variant - og prisstigningen på mælk er ikke enestående. Der skal nemlig generelt flere penge op af lommen, når danskerne går i Føtex, Lidl eller Superbrugsen.